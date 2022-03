Lionel Messi îşi pregăteşte ieşirea din fotbal. Interzis la Barça, visează la America

Nimic nu funcţionează pentru Leo Messi în Franţa. Jocul pentru PSG este mult sub aşteptări, echipa a fost eliminată din „optimile” Champions League, iar fanii nu-l au deloc la inimă, la ultimele sale apariţii fiind huiduit la scenă deschisă.

A fost părăsirea Barcelonei o decizie proastă? Fiecare minut pe care Messi îl petrece în tricoul clubului din capitala Franţei asta arată! O reîntoarcere la echipa catalană, acolo unde a făcut istorie, pare cea mai bună decizie. Asta dacă spaniolii îl mai vor înapoi! Şi, din câte se pare, au alte planuri, mutarea fiind negată de preşedintele Barcelonei, de Joan Laporta: „Realitatea este că nu luăm în considerare această posibilitate. Această înţelegere nu intră în planurile noastre”.

Vrea să se retragă de la Naţională

Unde se va duce însă Messi? Va alege petrodolarii din zona arabă? Mai mult ca sigur nu, asta pentru că David Beckham, englezul care a activat cinci sezoane la L.A. Galaxy, în campionatul SUA, acum patronul lui Inter Miami, îl vrea peste Ocean. Şi, la cum se desfăşoară negocierile, de la anul, Messi îi va încânta cu driblingurile sale pe fanii nord-americani. Fostul jucător de la United şi Real ar mai vrea să-i aibă la Miami şi pe Sergio Busquets, Lusi Suarez şi Jordi Alba, acolo unde vor fi pregătiţi de Phil Neville, fostul internaţional englez care a jucat 59 de partide pentru Albion.

Ideea de a-şi asigura un final de carieră liniştit, într-o zonă călduroasă, într-un oraş care nu vibrează pentru fotbal, la Miami, pare că va deveni o certitudine, atacantul argentinian gândindu-se deja ca după Mondialul din Qatar să se retragă de la Naţională. „Va trebui să regândesc anumite lucruri la finalul anului”, a spus Messi.

Printre superstarurile fotbalului mondial care au ales să joace ultimii ani ai carierei peste Ocean îi amintim, pe lângă David Beckham, pe neamţul Lothar Matthäus, pe spaniolul David Villa sau pe italienii Marco Di Vaio, Andrea Pirlo sau Walter Zenga.

În campionatul american, au evoluat sau încă mai joacă şi români, printre ei: Alexandru Mitriţă, Deian Boldor, Andreas Ivan, Răzvan Cociş, Alex Zotincă sau Alexandru Măţan (acum la Columbus Crew).

Nu, pentru Messi. Da, pentru Lewa

Barcelona şi-a revenit în campionat, este, cu un meci mai puţin disputat, la trei puncte în spatele locului doi, FC Sevilla, echipă cu care va disputa următoarea partidă, dar trebuie să se gândească la viitor, la faptul că trebuie să revină iar în topul mondial.

Pentru asta, Xavi, tehnicianul catalanilor, are nevoie de întăriri. „Pentru sezonul viitor am rezolvat două transferuri”, a spus preşedintele clubului, Joan Laporta, făcând referire la Franck Kessie, de la AC Milan, şi la Andreas Christensen, de la Chelsea. Cum Lionel Messi nu mai intră în calculele formaţiei blaugrana, catalanii vor să aibă şi un transfer de răsunet. Pentru asta au discutat cu Robert Lewandowski, atacantul mai având contract cu Bayern München până în 2023. Polonezul ar urma să semneze un contract pe patru ani, dorinţa lui de a ajunge pe „Camp Nou” plecând de la faptul că astfel are mai multe şanse să câştige „Balonul de Aur”.

David Beckham

Manchester United: 394 partide (11 sezoane)

Real Madrid: 159 partide (4 sezoane)

L.A. Galaxy: 124 partide (5 sezoane) *

PSG: 14 partide

Anglia: 115 partide

* a fost împrumutat şi la AC Milan, unde a evoluat în 33 de partide

Lionel Messi

Barcelona C: 10 partide (1 sezon)

Barcelona B: 22 partide (1 sezon)

Barcelona: 778 partide (17 sezoane)

PSG: 26 partide

Argentina: 159 partide