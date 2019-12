Lionel Messi intră în istorie, cucerind al şaselea Balon de Aur. Cine sunt ceilalţi câştigători ai galei

Lionel Messi a confirmat statutul de favorit şi a fost desemnat câştigătorul Balonului de Aur, trofeu pentru care s-a duelat cu Virgil van Dijk. De altfel, fundaşul lui Liverpool are la activ un sezon foarte bun, fiind deja ales fotbalistul anului, de către UEFA, echipa sa având chiar patru jucători printre primii 10 nominalizaţi. Podiumul pentru Balonul de Aur a fost completat, previzibil, de Virgil van Dijk şi Cristiano Ronaldo.

Lider în cursa pentru Balonul de Aur

Prin reuşita sa, fotbalistul în vârstă de 32 de ani, de la FC Barcelona şi-a adăugat în colecţie al şaselea Balon de Aur, fiind primul jucător din istorie, care a consemnat o asemenea performanţă, după reuşitele din 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2015. De data aceasta, în mod surprinzător, Luka Modric, câştigătorul de anul trecut, a fost cel care i-a predat lui Lionel Messi Balonul de Aur.

„Vreau să le multumesc tuturor jurnaliştilor care mi-au oferit acest trofeu, le mulţumesc colegilor de la club şi de la echipa naţională. Toţi au contribuit mult la câştigarea acestui premiu. Primul meu trofeu Balon de Aur a fost câştigat tot la Paris. Este un moment diferit, trebuie să îi mulţumesc familiei, soţiei mele, copiilor mei. Nu am îndrăznit să visez, am muncit mult, au fost multe lucruri de îmbunătăţit. Trebuie să îi mulţumesc lui Dumnezeu, am fost norocos. Iubesc fotbalul şi sper să rămân la acest nivel”, a fost declaraţia lui Lionel Messi, după câştigarea trofeului.

„Înţepături”, înainte de eveniment

Înainte de decernarea premiului, Javier Bordas, vicepreşedintele celor de la FC Barcelona, a avut un comentariu acid, într-un interviu acordat celor de la „Marca”: „Messi ar fi trebuit să aibă cu 10 Baloane de Aur mai mult, decât Cristiano Ronaldo. Asta e, măcar unul în plus o să fie de astăzi”. De altfel, Cristiano Ronaldo a decis să nu se participe la gală, jucătorul lui Juventus alegând „Gran Gala del Calcio”, un eveniment care s-a petrecut în aceeaşi seară şi în care s-au acordat premii pentru fotbaliştii şi antrenorii din Serie A.

Celelalte trofee ale galei

Printre ceilalţi câştigători ai serii şi-au regăsit numele Megan Rapinoe (cea mai bună fotbalistă, podiumul fiind completat de Lucy Bronze şi Alex Morgan), Alisson Becker (Trofeul Yashin, destinat celui mai bun portar, podiumul fiind completat de Ter Stegen şi Ederson) şi Matthijs de Ligt (Kopa Trophy, distincţie acordată celui mai bun fotbalist sub 21 de ani, podiumul fiind completat de Jadon Sancho şi Joao Felix).

Lista celor 10 finalişti din cursa pentru Balonul de Aur: