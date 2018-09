Liga Naţiunilor începe de astăzi: Tot ce trebuie să ştii despre turneu şi programul din prima etapă. Diseară, meci fabulos

Cele 55 de echipe europene au fost împărţite în patru ligi în funcţie de coeficientul UEFA în momentul tragerii la sorţi la 7 decembrie 2017.





*Liga A include cele mai bune 12 echipe europene.





*Liga B e compusă tot din 12 naţionale.





*Liga C are 15 selecţionate.





*Liga D se va desfăşura cu 16 naţionale.





România a fost plasată în Liga C, în grupa a 4-a, alături de Serbia, Muntenegru şi Lituania. Liga Naţiunilor se va desfăşura în două perioade: mai întâi, partidele din faza grupelor se vor juca în septembrie, octombrie şi noiembrie 2018 pe sistemul fiecare cu fiecare, acasă şi în deplasare. După această fază, vom avea 16 câştigătoare de grupe (4 pe fiecare ligă). Această fază a Ligii Naţiunilor are trei mize importante:





*În Liga C, unde se află România, câştigătoarele celor patru grupe alături de cele mai bune două ocupante ale locurilor secunde vor fi în a treia urnă valorică pentru tragerea la sorţi a preliminariilor Euro 2020 (2 decembrie 2018). Celelalte echipe vor fi în urna a patra valorică.





*Câştigătoarele grupelor din seriile B, C şi D vor promova în eşaloanele valorice superioare, în timp ce echipele clasate pe ultimele locuri în seriile A, B şi C vor retrograda în eşalonul imediat inferior. Din Liga C, unde se află şi România, va retrograda şi cel mai slab loc 3!





*Câştigătoarele celor patru grupe din Liga A joacă semifinale - finală pentru a desemna câştigătoarea absolută a Ligii Naţiunilor. Acest miniturneu va avea loc în iunie 2019.





După terminarea meciurilor din grupele Ligii Naţiunilor, va avea loc tragerea la sorţi pentru preliminariile Euro 2020, care se vor desfăşura în perioada martie – noiembrie 2019. Se vor pune la bătaie 20 din cele 24 de locuri disponibile la Campionatul European. Practic, ajung la turneul final primele două locuri din cele zece grupe preliminare.





Revine Liga Naţiunilor





După terminarea preliminariilor Euro 2020, revine Liga Naţiunilor, de această dată cu faza de play-off, în martie 2020! Miza? Stabilirea ultimelor patru calificate la Euro 2020. Fiecare ligă pune la bătaie un loc pentru cele mai bune 16 echipe necalificate la Campionatul European prin preliminarii. În fiecare ligă, patru naţionale vor fi implicate în play-off.





Semifinalele se vor disputa într-o singură manşă (pe terenul echipei cu linie de clasament mai bună în grupele Ligii Naţiunilor), iar finalistele se vor duela într-o singură manşă (gazda va fi trasă la sorţi). Câştigătoarea se califică la Euro 2020.









Liga Naţiunilor, prima etapă





Astăzi

Liga A: Germania – Franţa 21.45

Liga B: Cehia – Ucraina 21.45

Liga B: Ţara Galilor – Irlanda 21.45

Liga C: Slovenia – Bulgaria 21.45

Liga C: Norvegia – Cipru 21.45

Liga D: Kazahstan – Georgia 17.00

Liga D: Armenia – Liechtenstein 19.00

Liga D: Letonia – Andorra 21.45

Liga D: Gibraltar –Macedonia 21.45





Mâine

Liga A: Italia – Polonia 21.45

Liga B: Turcia – Rusia 21.45

Liga C: Albania – Israel 21.45

Liga C: Lituania – Serbia 21.45

Liga C: România – Muntenegru 21.45

Liga D: Azerbaidjan- Kosovo 19.00

Liga D: Insulele Feroe – Malta 21.45





Sâmbătă

Liga A: Elveţia – Islanda 19.00

Liga A: Anglia – Spania 21.45

Liga B: Irlanda de Nord – Bosnia 16.00

Liga C: Finlanda – Ungaria 19.00

Liga C: Estonia – Grecia 21.45

Liga D: Belarus – San Marino 19.00

Liga D: Luxemburg – Moldova 21.45