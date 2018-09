Liga Campionilor revine cu un meci uriaş: Liverpool contra PSG. Programul primei etape din faza grupelor

Meciul serii e pe „Anfield Road“, de la ora 22.00, între Liverpool şi PSG, două dintre pretendentele la trofeu. E o confruntare între două echipe care au plecat ca din tun în competiţiile interne, ambele câştigând primele cinci întâlniri din campionatul englez, respectiv cel francez.

Pe teren vor fi două dintre cele mai bune triplete ale momentului: Mane – Firmino - Salah la Liverpool, Neymar – Cavani – Mbappe la PSG. Lovit la ochi în ultima etapă de campionat, contra lui Tottenham, Firmino şi-a revenit şi poate intra pe teren. De partea cealaltă, Neymar a fost odihnit în ultima etapă de campionat şi e pregătit sută la sută.

În fine, e şi o dispută între doi antrenori germani cu trasee similare: Thomas Tuchel (45 de ani) a mers pe urmele lui Jurgen Klopp (51 de ani) în Bundesliga, ambii pregătindu-le pe Mainz şi pe Borussia Dortmund înainte de a ieşi în afara Germaniei.

Premii colosale pentru ediţia din acest an

Real Madrid, abia a şasea favorită la câştigarea Ligii: cum arată clasamentul la pariuri

Liga Campionilor, etapa 1, faza grupelor

Azi

Grupa A

Club Brugge – Borussia Dortmund 22.00

DigiSport 4, TelekomSport 4

Monaco – Atletico Madrid 22.00

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Grupa B

FC Barcelona – PSV Eindhoven 19.55

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Inter – Tottenham 19.55

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Grupa C

Steaua Roşie – Napoli 22.00

DigiSport 3, TelekomSport 3

Liverpool – PSG 22.00

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Grupa D

Galatasaray – Lokomotiv Moscova 22.00

Schalke 04 – Porto 22.00

Mâine

Grupa E

Ajax – AEK Atena 19.55

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Benfica – Bayern 22.00

DigiSport 3, TelekomSport 3

Grupa F

Şahtior – Hoffenheim 19.55

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Manchester City – Lyon 22.00

DigiSport 4, TelekomSport 4

Grupa G

Real Madrid – AS Roma 22.00

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Viktoria Plzen – ŢSKA Moscova 22.00

Grupa F

Valencia – Juventus 22.00

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Young Boys – Manchester United 22.00