Liga Campionilor revine cu echipe stelare şi premii colosale: UEFA împarte o sumă uriaşă în acest sezon

Pentru ediţia din acest an a Ligii Campionilor, UEFA pune la bătaie o sumă uriaşă, cea mai mare de până acum, 1,95 miliarde de euro. Banii se vor împărţi pe patru paliere:

- o sumă fixă de 25 la sută (488 de milioane de euro) pentru cele 32 de echipe participante în faza grupelor. Fiecare club are asigurate 15,2 milioane de euro.

- 30 la sută din bani (585 de milioane de euro) se vor distribui în funcţie de rezultate. Un egal în grupe e răsplătit cu 900.000 de euro, o victorie cu 2,7 milioane de euro. Apoi, banii merg la echipele calificate în optimi (9,5 milioane per club), în sferturi (10,5 mlioane per club), în semifinale (12 milioane de euro per club), în finală (15 milioane pentru învinsă, 19 milioane pentru câştigătoare). O echipă care câştigă toate meciurile din grupe şi până în finală poate să ajungă la 82 de milioane de euro.

- alţi 30 la sută (585 de milioane) se vor împărţi echipelor pe baza coeficientului din ultimii 10 ani. Acesta e un criteriu nou introdus şi sunt avantajate tot cluburile bogate şi galonate, care au performat în ultimul deceniu.

- 15 la sută (292 de milioane de euro) înseamnă market-pool-ul, care se calculează în funcţie de audienţele TV şi de câţi bani încasează UEFA de la televiziunile deţinătoare de drepturi din fiecare ţară.

În afara acestor bani de la UEFA, bineînţeles că fiecare echipă îşi va spori încasările la meciurile de acasă cu banii obţinuţi pe bilete, vânzarea de tricouri şi alte produse.

Liga Campionilor, etapa 1, faza grupelor

Azi

Grupa A

Club Brugge – Borussia Dortmund 22.00

DigiSport 4, TelekomSport 4

Monaco – Atletico Madrid 22.00

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Grupa B

FC Barcelona – PSV Eindhoven 19.55

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Inter – Tottenham 19.55

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Grupa C

Steaua Roşie – Napoli 22.00

DigiSport 3, TelekomSport 3

Liverpool – PSG 22.00

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Grupa D

Galatasaray – Lokomotiv Moscova 22.00

Schalke 04 – Porto 22.00

Mâine

Grupa E

Ajax – AEK Atena 19.55

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Benfica – Bayern 22.00

DigiSport 3, TelekomSport 3

Grupa F

Şahtior – Hoffenheim 19.55

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Manchester City – Lyon 22.00

DigiSport 4, TelekomSport 4

Grupa G

Real Madrid – AS Roma 22.00

DigiSport 1, TelekomSport 1, Look Plus

Viktoria Plzen – ŢSKA Moscova 22.00

Grupa F

Valencia – Juventus 22.00

DigiSport 2, TelekomSport 2, Look Sport

Young Boys – Manchester United 22.00