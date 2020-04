Lia Manoliu, o poveste fascinantă: „Şi-a construit cariera cărămidă cu cărămidă. Pe niciuna nu scria - Talent“

„Adevărul“ readuce în prim-plan povestea celei care rămâne câştigătoarea singurului aur olimpic românesc din istoria aruncării discului. Preşedinte al Comitetului Olimpic Român între 1990 şi 1998, Lia Manoliu s-a născut la data de 25 aprilie 1932 la Chişinău şi s-a stins din viaţă la data de 9 ianuarie 1998.

De profesie inginer electroenergetician, Lia Manoliu a reuşit să câştige aurul olimpic la 36 de ani, în cadrul întrecerilor atletice de la Jocurile Olimpice din 1968, găzduite de Ciudad de Mexico.

În finală, Lia Manoliu a lansat o singură dată, iar discul a zburat 58,28 metri - nou record olimpic, în urma româncei clasându-se Liesel Westermann (Germania / 57,76 metri) şi Jolan Kleiber (Ungaria / 54,90 metri). Întrebată de ziarişti, simplu, „Cine sunteţi?”, ea a răspuns plină de modestie: „O sportivă care a eşuat adesea şi câteodată a reuşit. Am pierdut de nenumărate ori, păstrând totuşi dragostea de sport.”

Potrivit mărturiei fratelui său, Lia Manoliu a concurat accidentată în Mexic, după un nefericit accident la cotul drept, care a lăsat-o cu întindere de ligamente, fiind aproape să renunţe la participare.

Când am ajuns (n.r. - Iacint Manoliu era în SUA, la studii şi a cerut de urgenţă viză pentru Mexic), primul lucru pe care mi l-a spus la autogară a fost: „Sunt paradită!“. „Cum adică?“ „Am făcut o întindere la mâna dreaptă şi nu pot să fac nici cel mai mic efort.“ Doctorul şi antrenorul au hotărât că până la concurs nu trebuie să mai arunce. Nu putea decât să pună mâna pe disc şi să simuleze aruncarea.

Mă duceam la terenul de antrenament şi le vedeam pe celalalte plesnind de sănătate, iar Lia parcă se juca, făcea numai piruete. Şansa mare a fost aceea că, fiind înscrise numai 15 concurente, organizatorii au hotărât să nu existe calificări, să fie direct finala. A intrat în concurs cu această idee: să dea tot ce poate, chiar dacă o să o doară îngrozitor. Dar şi înainte de accidentare îmi spusese: „Sunt hotărâtă să-mi fac concursul meu şi să nu mă concentrez pe ce fac celelalte“.

Ea a reuşit prima aruncare: 58,28 de metri. Record olimpic. Am văzut că e bucuroasă după ce a aruncat. Am căutat un loc în tribune încât să fiu cât mai aproape de cercul de aruncare şi am găsit o lojă pe lateral. După două aruncări a început să plouă, o ploaie de vară care a întrerupt concursul de aruncare a discului. După ce a încetat ploaia, au şters cercul de aruncare, dar suprafaţa era tot udă. Era evident că era terminat concursul. Westerman n-a reuşit să o întreacă pe Lia. E o poză pe podium când o felicită pe Lia, dar e clar că a fost profund afectată. Ca dovadă că, la conferinţa de presă, Westerman nu a participat. Erau doar Lia şi unguroaica de pe locul 3 – ultrafericite!

Iacint Manoliu, frate, pentru „Adevărul“