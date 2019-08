Leylah Fernandez, extaziată când a aflat că va juca alături de Simona Halep în competiţia de dublu. Ce a spus americanca de 16 ani la aflarea veştii

Halep a ales-o ca parteneră pe tânăra Leylah Fernandez, o americancă de 16 ani, care nu se aştepta la aşa ceva. "În timpul atrenamentului, directorul de la Tennis Canada a venit la mine şi mi-a spus că are veşti pentru mine. Credeam că îmi spune că ca nu voi putea juca la dublu, dar a spus <Simona te-a ales pe tine să joci dublu cu ea>. Am rămas fără cuvinte pentru câteva minute, dar am fost atât de fericită, am acceptat imediat", a declarat în exclusivitate pentru corespondentul Digi Sport, Gabriel Morariu, canadianca în vârstă de 16 ani, aflată pe locul 260 WTA la simplu şi 460 la dublu.

"Să am posibilitatea să joc alături de o mare campioană, a câştigat French Open, acum Wimbledon...este o mare oportunitate pentru mine să învăţ de la ea, să o întreb diverse şi doar să vorbesc cu ea. Este o jucătoare fabuloasă, munceşte mult, este o luptătoare. mă inspiră foarte mult când o văd jucând. Ne-am întâlnit ieri, mi-a vorbit foarte frumos, sunt foarte fericită că voi juca alături de ea", a mai spus ea.

Halep şi Fernandez vor juca marţi, în primul tur al probei de dublu, contra perechii Nicole Melichar/Kveta Peschke.



