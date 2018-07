Legendara Hana Mandrikova a premiat  finalistele de la Inedit Open Tour. Andreea Mitu a fost învinsă în finală

“Apreciez mult eforturile organizatorilor care au reuşit să ducă la capăt acest turneu, deşi vremea a fost total neprielnică. M-am simţit minunat aici. Am venit cu fata mea, Elizabeth şi mă bucur că a cucerit trofeul la dublu. Antrenorul ei, Gabriel Trifu, nu a putut să ajungă aici. De se va ivi ocazia, voi reveni cu drag aici”, a spus Hana Mandlikova.

Andreea Mitu, doar finalistă

Miriam Bulgaru a învins-o, scor 6-4, 7-5, pe Andreea Mitu în finala turneului ITF de la Tenis Club Curtea de Arges, dotat cu premii de 15.000 $.“Mă bucur că am jucat cu Andreea şi mai ales că am câştigat. A fost un turneu bine organizat, care sper să mă ajute şi mai departe în carieră. Este al treilea trofeu ITF cucerit de mine şi îmi doresc să urmeze şi altele”, a declarat Miriam Bulgaru.

Succes româno-american

Perechea Andreea Mitu/ Elisabeth Mandlik a câştigat Inedit Open Tour, după ce a învins în finală, scor 6-4, 7-5, dublul alcătuit din gemenele Anna şi Bianca Turati (Italia).

“De mai bine de 380 de zile nu am jucat, iar acest turneu mi-a dat încredere în mine şi posibilitatea să-mi testez forţele. Mă bucur că am câştigat la dublu alături de Elizabeth Mandlik. A fost foarte epuizant, dar am ţinut foarte mult să particip la acest turneu, mai ales că se leagă de revenirea mea în circuit. Este o competiţie bine organizată şi importantă cu o bază modernă”, a declarat Andreea Mitu, care a venit la turneu împreună cu fiul ei.

“Tenis Club Curtea de Argeş este un centru sportiv dotat la acelaşi nivel cu alte baze sportive internaţionale, dotat cu o sală ultramodernă. De aceea am reuşit aproape miraculos să facem faţă vremii neprielnice. Urmează şi alte competiţii internaţionale de anvergură ce urmează să le găzduim aici”, a declarat Gheorghe Borţan, Directorul Tenis Club din Curtea de Argeş.