Larisa Iordache, faţă în faţă cu momentul adevărului: Urmează provocarea pentru care s-a reapucat de sport

Mult a fost, puţin a rămas! Larisa Iordache va pleca sâmbătă împreună cu Antonia Duţă şi Mara Ceplinschi la Basel, acolo unde pe 21 aprilie va începe Campionatul European de gimnastică, ultima şansă pentru România de a mai prinde bilete la Jocurile Olimpice de la Tokyo.





Fetele au avut o verificare înainte de concurs, iar cea mai bună gimnastă a noastră aşteaptă cu nerăbdare competiţia din Elveţia.





„Mă bucur că a trecut timpul, sunt nerăbdătoare şi îmi doresc foarte tare să mă simt bine acolo. Momentan, sunt aşa cum mi-am imaginat şi sper ca la Basel să prind o formă foarte, foarte bună pentru a da tot ce e mai bun din mine“, a spus Larisa Iordache, medaliată cu aur la şase ediţii ale Campionatelor Europene de gimnastică.





Larisa recunoaşte că a traversat o perioadă dificilă.





„Am avut o perioadă bulversantă, am avut momente foarte grele, m-am antrenat cât de mult am putut eu, am tras de mine în fiecare zi şi am încercat să mă lupt cu mine, pentru că asta a fost singura luptă pe care am dus-o până acum. Sper ca lupta aceasta să o câştig la concurs“, a continuat sportiva de 24 de ani.





Antrenorii, a doua ei familie





Gimnasta născută la Bucureşti nici nu concepe ca, la vară, să nu fie la Tokyo!





„Dacă nu credeam că am 100% şanse, nu mai făceam pasul acesta, nu mă mai reapucam de gimnastică. Cred în mine, cred în ceea ce am făcut până acum, cred în antrenorii mei şi în ceea ce spun ei şi asta e cel mai important pentru mine“, a spus Iordache.





Cei care au fost şi îi sunt alături şi pe care îi consideră a doua ei familie sunt antrenorii săi, Lăcrămioara şi Cristian Moldovan.





„Larisa e foarte bine pregătită, e încrezătoare în forţele ei şi sperăm să ne atingem obiectivul. E, într-adevăr, o presiune pe umerii ei, pentru că ea e obişnuită cu rezultate, lumea s-a obişnuit ca ea să facă rezultate peste tot pe unde merge, dar am reuşit să gestionăm bine presiunea şi să ajungem acolo unde ne dorim“, a declarat Cristian Moldovan, antrenorul Larisei Iordache.





Larisa dezvăluie că, în ultima lună şi jumătate, n-a văzut altceva decât sala de antrenamente şi patul.





„Chiar dacă erau momente în care nu mai puteam şi eram epuizată total, n-am cedat. M-au ajutat foarte mult antrenorii mei. Indiferent de ziua pe care am avut-o, au fost alături de mine şi au crezut în mine, iar pentru mine asta a fost cel mai important“, a povestit Larisa.





Gimnasta are şi o dorinţă!





„De un an încoace îmi doresc să fiu fericită în adevăratul sens al cuvântului, nu doar să par, ci să fiu şi cred ca această calificare mă va face fericită. E şansa pe care o joc. Cred că cel mai important e ca eu să fiu fericită“, a explicat Iordache.





România merge cu şase sportivi la Basel





Larisa Iordache face parte din lotul format din şase sportivi, trei la feminin şi trei la masculin, pe care România îl trimite la Campionatele Europene de gimnastică de la Basel, care vor avea loc între 21-25 aprilie.





Ţara noastră va fi reprezentată în competiţia feminină de Larisa Iordache, Antonia Duţă şi Mara Ceplinschi, iar la masculin de Marian Drăgulescu, Andrei Mureşan şi Emilian Neagu.





Fetele vor concura în calificări pe 21 aprilie, iar băieţii pe 22 aprilie. La această competiţie România speră să mai aibă doi sportivi calificaţi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo.





Gimnaştii vor fi însoţiţi în Elveţia de antrenorii Lăcrămioara şi Cristian Moldovan, Nicolae Forminte, Lucian Sandu, Ştefan Gal şi Marius Urzică.





Ţara noastră are până acum doi gimnaşti calificaţi la Jocurile Olimpice: Marian Drăgulescu şi Maria Holbură. Maria nu va face deplasarea în Elveţia şi va rămâne să se pregătească la Bucureşti cu celelalte două fete din lotul de senioare, Ioana Stănciulescu şi Silviana Sfiringu, alături de Liliana Cosma, antrenoarea lotului.