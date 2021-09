Larisa Iordache, dezvăluire teribilă: A suferit de depresie! „Nu mai voiam să vorbesc cu nimeni!“

Larisa Iordache a fost pusă la grea încercare, în 2021! Mai întâi, a fost decesul mamei sale, exact înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar apoi, ajunsă în Japonia, gimnasta a fost nevoită să se retragă înaintea finalei de la bârnă, doborâtă de probleme medicale.





Toate aceste probleme au afectat-o puternic pe Larisa, mai ales din punct de vedere mental. Acum, în dialog cu Sports Net, ea a recunoscut că, inclusiv înainte de JO 2020, a traversat o perioadă cumplită despre care presa n-a ştiut.





Ce a spus Larisa Iordache?





*După 3 zile de la evenimentul nefericit, care s-a întâmplat în familia mea, am intrat într-o mica depresie şi, cu ajutorul antrenorilor mei, m-am ridicat uşor, uşor. Nu mai voiam să vorbesc cu nimeni, nu mai voiam să comunic, iar domnul Cristi (n.r. – antrenorul ei) m-a luat de umeri şi mi-a zis “Campionul din tine nu vrea să renunţe” şi atunci m-am trezit la realitate şi am zis că nu vreau să renunţ.





*Aveam nişte probleme destul de grave. Toate lucrurile se încurcau în capul meu, nu mai ştiam cum să fac anumite elemente şi, până în ziua competiţiei, m-am chinuit să o iau în fiecare zi de la capăt. Am tras de mine până la extrem, până la durerea suportabilă pentru mine, am ajuns până la durerea în care mi se făcea, pur şi simplu, rău.





*Fac terapie, pentru că trebuie să te descoperi pe tine, în primul rând, trebuie să te simţi bine în pielea ta. Făcând terapie, am învăţat să mă accept pe mine, chiar şi când nu sunt bine. Pentru că nu suportam acel lucru şi intram într-o pasă foarte proastă a mea. Şi mă duceam undeva foarte jos şi nu mai puteam să mă ridic.





*Mă bucur că pot să merg, acesta era principalul motiv de a mă întoarce în sală. În ultima perioadă, am făcut foarte multă recuperare. Încerc să-mi ţin moralul sus şi să rămân cu psihicul tare pentru că viaţa merge mai departe, indiferent de orice situaţie.





*Îmi place să stau cu iubitul meu, să ne uităm la filme de dragoste, îmi place să ascult muzică clasică. Momentele petrecute cu nepotul meu îmi încarcă bateria la maxim.





*Ajunsesem la 52 de kilograme, aveam faţa ca o semiluna, eram pufoasă bine. Am apelat la un nutriţionist şi, cu ajutorul lui şi cu un meniu echilibrat, fără să mă înfometez, am slăbit. Acum am 45 de kilograme.





Ce au povestit antrenorii Larisei?





*Lăcrămioara Moldovan: Nu e uşor să treacă peste tot ce a păţit, dar îşi doreşte foarte mult să termine anul aşa cum şi-a propus: în forţă cu participarea la Campionatul Mondial. A trecut prin atâtea, încât cred că deja pentru ea durerea a devenit ceva care face parte din programul ei de antrenament, din viaţa de zi cu zi. Întotdeauna îi spun că e copilul nostru dintr-o altă viaţă.





*Cristi Moldovan: Ne arată în fiecare zi cât îşi doreşte să fie la această competiţie (n.r. – Campionatul Mondial). Cum vine şi îşi face programul de pregătire, cum îşi respectă programul de recuperare cu kinetoterapeutul şi sperăm să fie bine.