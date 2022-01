Ladislau Bölöni explică cum oficialii de la FRF i-au pus piedici şi de ce a fost nevoit să spună pas ofertei de a prelua postul de selecţioner

”Am fost căutat de FRF să ocup această poziţie, pe care foarte scurt timp am analizat-o şi, bineînţeles, am acceptat să discut despre asta. După atâta hoinăreală în fotbalul mare, european, proiectul meu era să termin cu maoiul echipei naţionale pe mine. În cariera mea de antrenor, dar şi jucător, am semnat multe contracte, am stat de vorbă cu mulţi oameni din elita fotbalului european. Niciodată nu m-am izbit de atâtea probleme, pentru mine ilogice, ca acum. Nu am semnat niciodată un contract la care să nu cunosc data sfârşitului. În mediul profesionist, un contract se întinde de la 1 iulie, la 30 iunie. Bineînţeles, datele se pot schimba, dar trebuie să existe o dată de finiş. La mine, erau puncte de suspensie la data de încheiere. Contractul era până la sfârşitul Campionatului European, 2024, dacă ne-am fi calificat. Dacă eram la baraj, atunci data de final era primăvara. Dacă nu am fi fost nici acolo, în septembrie sau octombrie. Pur şi simplu, nu ştiam până când semnez. Analizând contractul propus, am văzut obiectivul principal: calificarea la Campionatul European. Este un obiectiv care m-a interesat deosebit de mult. Aveam proiectele, driblingurile mele prin care să pot munci. Dar mi-am dat seama că obiectivul principal vine pe plan secundar. Un obiectiv intermediar pe care îl consideram ca pe o piedică revenea tot timpul. Asta m-a pus foarte mult pe gânduri”, a spus Loţi Bölöni într-o conferinţă de presă.

„Voiam să mă folosesc de Liga Naţiunilor pentru a pregăti Naţionala pentru preliminariile Campionatului European. Propunerea mea, de a şterge obiectivul intermediar, a fost respinsă. Ceea ce m-a deranjat deosebit de mult, mi-au spus că nu pot ţine un antrenor care nu câştigă, pentru că au alte obiective. Atunci de ce dracu mă cauţi pe mine? Dacă Federaţia mă poate da afară, atunci am vrut şi eu libertatea să plec, indiferent dacă suntem pe primul sau pe ultimul loc. Nu a fost acceptată propunerea mea. Am încercat să facem altfel: semnăm un contract până la sfârşitul Ligii Naţiunilor, apoi fiecare are câteva zile pentru a denunţa contractul. Au acceptat, timp de 2-3 ore, apoi au refuzat! Problema FRF era că dacă lucrurile merg bine, atunci s-ar fi izbit de imensa problemă că antrenorul va cere mai mult pentru anul viitor. Am acceptat să existe o clauză de reziliere, care nu putea fi mai mare decât cele 5 luni pe care le-aş fi muncit. Astea au fost problemele mele”, a continuat să explice Bölöni.