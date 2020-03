La unison: medicii şi asistenţii din Anglia au intonat împreună imnul lui Liverpool, în lupta cu pandemia de coronavirus

„You'll never walk alone” a răsunat din pieptul medicilor şi asistenţilor dintr-un spital din Anglia, chit că se aflau în zona de îngrijire, de la terapie intensivă sau că erau de partea cealaltă a uşii. Împreună, au cântat imnul lui Liverpool, versurile acestuia fiind de maniera de a inspira o mulţime de categorii sociale, dincolo de iubitorii fotbalului sau ai echipei de pe Anfield.

Previzibil, filmuletul a ajuns şi sub ochii antrenorului de la Liverpool, la Jürgen Klopp, care s-a arătat „mişcat” de aceste secvenţe: „Imediat cum am auzit, mi-au dat lacrimile. Este incredibil. Asta spune totul. Aceşti oameni, nu numai că lucrează şi-i ajută pe alţii, dar au demonstrat că au şi un spirit bun. Ei sunt obişnuiti să ajute alţi oameni. Ei se pun în pericol, ajutând oamenii bolnavi. Sunt obişnuiţi să ajute alţi oameni. În viitor, peste 10, 20, 30 de ani, când ne vom uita în trecut, vom observa faptul că lumea a demonstrat o solidaritate extraordinară, iar acest lucru este extraordinar”.

După 1950, într-o lună friguroasă din noiembrie şi în încercarea de a se mai încălzi, fanii echipei Liverpool au început să intoneze la unison „You'll never walk alone” , cântecul aflat pe primul loc în topul muzical, reinterpretat de Gerry and the Pacemakers, o trupă muzicală din oraşul echipei de fotbal. De atunci şi până în zilele noastre, la începutul şi finalul fiecărui meci, suporterii cântau celebra melodie. Victorie sau înfrângere, acasă sau deplasare, acolo unde era o mulţime de fani ai lui Liverpool, mai devreme sau mai târziu se auzea „You'll never walk alone”.

Liverpool este la doar câţiva paşi de titlul din Premier League, după o pauză de trei decenii. Cu nouă etape înainte de finalul sezonului, care se preconizează pentru reluare abia în vara acestui an, „cormoranii” mai au nevoie de doar două victorii.