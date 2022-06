La români - în amicale, la maghiari - în oficiale

Claudiu Bumba nu a rupt gura târgului în România, a jucat la Dinamo, la Concordia şi la Târgu Mureş, marcând în total pentru cele 3 formaţii 25 de goluri în 125 de partide. A plecat de la Târgu Mureş cu o cotă de piaţă de 1,5 milioane de euro şi a ajuns până la urmă în campionatul maghiar, la Kisvárda, unde a devenit un jucător de bază, fiind cotat în acest moment la 900.000 de euro de transfermarkt.com.

După trei ani la Kisvárda, Bumba s-a transferat la Fehervar, ocupanta locului patru în ultima ediţie de campionat, în acelaşi timp fiind interesat şi de primirea cetăţeniei maghiare, cu gândul că ar putea fi chemat să evolueze pentru naţionala ţării vecine.

O speranţă a fotbalului românesc, Bumba a cochetat şi cu echipa tricolorilor. A jucat pentru selecţionatele U17 – 11 partide, U19 – 6 partide, şi U21 – 16 partide, ajungând şi la naţionala mare, pentru care a evoluat în 3 partide amicale cu Turkmeninstan, Bulgaria şi Moldova, adunând 122 de minute pe teren.

Bumba era supărat că nu e văzut cu ochi buni în România, încă de anul trecut, declarând atunci pentru gsp Live că ia în calcul să evolueze pentru Ungaria: „Nu am avut şansa să joc pentru România. Am stat doar pe banca de rezerve. Poate se uită cineva la mine până la urmă, dacă nu, asta e, poate o să-mi iau şi cetăţenie maghiară şi se vor uita ungurii la mine. Nu glumesc, antrenorul lor a fost la un meci şi a întrebat de mine, dacă am actele. Îmi doresc să joc pentru România, dar dacă nu am nicio şansă şi voi fi chemat aici... voi da curs invitaţiei”.

„Joacă bine, e un băiat interesant. Trebuie văzut dacă poate fi naturalizat. De când a început să evolueze la Kisvárda, s-a mişcat bine. Cred că e în regulă să naturalizezi, pentru că sunt fotbalişti care joacă de mult timp într-un stat şi asimilează cultura acelei ţări. Cinci ani petrecuţi într-o ţară cred că este de ajuns”, declara, la începutul anului, Marco Rossi, selecţionerul vecinilor de la vest, care şi l-ar fi dorit „ungur” şi pe Marius Corbu de la Puskás Akadémia.