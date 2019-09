Rapid renunţă la varianta de a mai juca pe stadionul Dinamo. Ce ameniţări transmiseseră „ultraşii“ câinilor

"Pe Dinamo nu va juca niciodata Rapid! Bălănescu si Prunea vor pleca imediat dacă ajung rapidiştii în parcare, nu la vestiare", se arata în mesajul suporterilor publicat pe contul oficial de Facebook, Peluza Cătălin Hâldan.

Decizia Rapidului de a disputa meciri pe stadionul Dinamo ar fi fost luata pentru că pe arena din Regie, pe care giuleştenii îşi dispută meciurile de acasă au fost demarate lucrări de amenajare a gazonului.



Rapidul, care a mai jucat o singura data pe "Dinamo" din postura de gazdă, în 2013, la barajul pentru menţinerea în Liga 1. a anunţat ieri că va juca meciul de duminică, împotriva Gloriei Buzau, pe stadionul Dinamo, din Stefan cel Mare.

Noul scandal vine într-un moment în care, datorită rezultatelor bune înregistrate în ultima vreme în Liga 1, odata cu venirea noului antrenor Dusah Uhrin, disensiunile dintre suporteri dinamovişti şi conducerea clubului începuseră să se diminueze.

UPDATE

FC Rapid a anunţat că a renunţat la varianta de a evolua pe Stadionul Dinamo, din cauza opoziţiei suporterilor echipei din Liga I, şi va continua să joace pe arena din Regie.

"(...) Odată cu scăderea temperaturilor medii diurne, imediat după partida cu ACS Viitorul Pandurii, am luat decizia de a interveni cu tratamente complexe (dezinsecţie, îndepărtare dăunători şi pir, scarificare, nisip, însămânţare), astfel încât gazonul (n.r. - Stadionului Regie) să aibă suficient timp să prindă şi să se maturizeze până la venirea sezonului rece). Atât pe terenul 1 (de joc), cât şi pe terenul 2 (de antrenament). Pentru realizarea acestei operaţiuni am contractat unul dintre cei mai buni specialişti de pe piaţa locală, compania care se ocupa de întreţinerea gazonului pe stadionul şi baza de antrenament a Viitorului de la Ovidiu. Am încercat, ţinând cont de calendarul încărcat, să oferim timp gazonului să se regenereze, mutând temporar (cel puţin până după jocul cu UTA) echipa pe un alt stadion. Am apelat la ajutorul şi bunăvoinţa colegilor de la Astra şi Voluntari, mizând nu doar pe argumentul proximităţii, ci si pe cel al oamenilor cu trecut alb-vişiniu, de la cele două cluburi. Din păcate, din varii motive (obiective, suntem convinşi), nu am putut primi suportul scontat. În lipsă de alternative, am apelat la ultima soluţie disponibilă - stadionul Dinamo. (...) În ciuda faptului că am găsit înţelegere din partea clubului Dinamo, contractul a picat în ultimul moment datorită opoziţiei suporterilor dinamovişti (a căror poziţie suntem nevoiţi, de asemenea, să o înţelegem). Aşadar, în lipsa opţiunilor, meciul cu Gloria Buzău programat duminică, se va disputa acasă, în Regie", se arată într-un comunicat al FC Rapid.

Meicul Rapid - Gloria Buzău este programat duminică, de la ora 12.30, în etapa a VIII-a a Ligii a II-a.

