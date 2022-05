Klopp, despre stilul defensiv al Realului: Le respect modul de joc, rezultatul poate fi obţinut în diferite moduri

"Posesia mingii a fost împărţită în mod egal. Noi am avut nouă şuturi pe poartă, iar ei au avut doar unul, cred. Dar ei au reuşit să marcheze şi noi nu, iar asta a schimbat evident jocul. Felicit Real pentru victorie şi în special pe portarul lor (n.r. - Thibaut Courtois), care a fost omul meciului, precum şi pe antrenorul lor (n.r. - Carlo Ancelotti), care este acum cel mai de succes antrenor din această competiţie. Am avut multe ocazii, în ciuda faptului că s-au apărat aproape de poartă. Oricum, le respect modul de joc (n.r. - al Realului, foarte defensiv). Ceea ce contează în fotbal este rezultatul, iar acesta poate fi obţinut în diferite moduri... Ştiţi, la finalul meciului, mi-am felicitat jucătorii, le-am spus că sunt mândru de ei. Nu am câştigat în această seară, dar am avut totuşi un sezon extraordinar, am ratat campionatul cu un punct (n.r. - în detrimentul lui Manchester City) şi am pierdut această finală la un gol", a spus Klopp, care a îndeplinit cu Liverpool două dintre cele patru obiective avute, câştigarea Cupei Ligii şi Cupa Angliei.







Întrebat dacă doreşte să comenteze incidentele dinaintea finalei, Klopp a răspuns: "Nu, ştiu că unii dintre membrii familiei mele au avut probleme în a intra pe stadion. Înainte de meci, s-au întâmplat nişte lucruri care nu erau normale, dar nu ştiu mai multe despre asta."





Formaţia Real Madrid a câştigat, sâmbătă seară, pentru a 14-a oară Liga Campionilor, învingând în finala disputată pe Stade de France, la Saint-Denis, echipa Liverpool, scor 1-0 (0-0). Italianul Carlo Ancelotti a devenit antrenorul cu cele mai multe trofee ale Ligii Campionilor cucerite, patru, două cu AC Milan, în 2003 şi 2007, şi două cu Real, în 2014 şi 2022.