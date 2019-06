Keşeru, interviu demn de Dosarele X: „Stăm bine, am fost solizi, n-am pierdut mingi uşor“. De ce i-a fost frică

Când toată lumea, în frunte cu selecţionerul Cosmin Contra, admite că România a jucat slab la Oslo, a comis multe greşeli şi a avut noroc că a obţinut un punct, vine interviul incredibil acordat de Claudiu Keşeru la Pro TV, unul demn de Dosarele X.





Ce a spus Claudiu Keşeru?





*Mi s-a părut că am fost solizi, n-am pierdut mingi uşor.





*Am luat acele două goluri şi a fost nevoie de acea reacţie incredibilă a întregului lot. Toţi oamenii de pe bancă transmiteau o energie incredibilă şi am simţit din plin acest lucru.





*Mi-era frică să nu fie VAR la golul de 2-2, mă gândeam dacă e VAR, dacă nu e VAR (n.r. - era o fază suspectă de ofsaid). Nici nu ştiam. A fost o senzaţie unică, am uitat de orice efort.





*Nu mi s-a părut că am fost inferiori, astfel încât să pierdem cu 2-0. Am demonstrat încă o dată ce ambiţie are acest lot condus de acest antrenor care ne inspiră.





*Am crezut de fiecare dată în egalare. În viaţă există mereu o balanţă. N-a intrat cu Suedia, a intrat acum cu Norvegia. În cazul unei victorii, stăteam extraordinar, iar în cazul unui egal stăm bine.





Grupa F Vineri Norvegia - România 2-2 Suedia - Malta 3-0 Insulele Feroe - Spania 1-4 Clasament 1. Spania 9 puncte 2. Suedia 7p 3. România 4p 4. Malta 3p 5. Norvegia 2p 6. Insuelel Feroe 0p *Primele două clasate ajung la Euro 2020 Următoarea etapă (10 iunie): Spania - Suedia 21.45 Malta - România 21.45 (Pro TV) Insulele Feroe - Norvegia 21.45





