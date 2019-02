Karolina Pliskova, plecăciune în faţa Simonei Halep! Ce a spus cehoaica după ce a fost învinsă chiar la ea acasă

"A fost prea mult!" Concluzia Karolinei Pliskova după meciul cu Halep: "Simona, greu de învins!"

"Bineînţeles că a fost dificil, am jucat aproape trei ore. Întotdeauna este greu împotriva Simonei, dar mă aşteptam la un astfel de meci. Mă bucur că a fost aşa, chiar dacă am pierdut, cred că a fost un meci solid din partea noastră, nu au fost multe greşeli mari. Am luptat până la final, am reuşit să revin de la 2-5 la 4-5, dar a fost prea mult ca să pot să întorc de la acest rezultat. Simona este greu de învins, indiferent cu cine joacă, indiferent pe cine am avea noi în echipă. Mi-a citit bine serviciul şi a întors foarte bine. Este greu să câştigi puncte împotriva ei, pentru că ştim cu toţii că aleargă foarte mult, că întoarce cât de multe mingi poate, aşa că exact asta a făcut. Cred că a jucat extraordinar, a făcut câteva greşeli în finalul setului doi, dar per total, a fost un meci cu o calitate foarte bună", a declarat Pliskova după meci.