Jurnalistă din Italia, molestată de mai mulţi bărbaţi, în direct la TV, după un meci de fotbal VIDEO

Suspectul principal este bărbat de 45 de ani, din provincia Ancona, fan al Fiorentinei. Agenţii l-au identificat cu ajutorul imaginilor difuzate în direct la TV şi cu ajutorul camerelor de supraveghere de la stadion. Camerele l-au surprins în timp ce trecea prin turnicheţii de la ieşire. Mai multe anchete sunt în curs. Jurnalista a depus luni plângere. Infracţiunea de care ar putea fi acuzat bărbatul este cea de violenţă sexuală. Acum se încearcă şi identificarea celorlalţi suporteri care au hărţuit-o verbal pe jurnalistă în afara stadionului Castellani, în zona de ieşire a suporterilor Fiorentinei, relatează Corriere della Sera, citată de Observator.

Juranlista a fost lovită cu o palmă peste fund

În timp ce relata în direct pentru Toscana TV în afara stadionului Castellani, jurnalista Greta Beccaglia a fost hărţuită de mai mulţi bărbaţi. Prima dată, un bărbat o loveşte cu palma peste fund, apoi alţii îi adresează injurii.

Reporteriţa a reacţionat rapid şi a spus că „Nu poţi face asta”. Atitudinea prezentatorului din studio a recţionat şi el la incident şi i-a spus jurnalistei să nu-i „bage în seamă".

Greta a povestit că la finalul live-ului s-ar fi apropiat de ea un alt individ care ar fi încercat să o atingă în zonele intime de câteva ori, înainte de intervenţia cameramanului care l-a pus pe fugă.

„Nu pot merge la muncă în linişte pentru că sunt o femeie tânără. Sunt şocată şi speriată. Cineva mă sfătuieşte să nu depun plângere, dar sunt lucruri foarte grave şi inacceptabile care m-au marcat şi m-au amărât profund”, a povestit Greta.

I s-a cerut să nu depună plângere

Duminică seară, unul dintre suporteri a postat mesaje pe reţelele de socializare temându-se de acţiunea în justiţie a reporterului. „Te rog cu umilinţă în mod public să mă ierţi pentru că te-am hărţuit în acest fel. Te rog să retragi plângerea”, este mesajul unui bărbat.

Giorgio Micheletti, gazda emisiunii de la Toscana TV ăşi asumă greşeala şi spune că nu ar fi trebuit să o lase singură pe Greta Beccaglia.

„Greşeala noastră a fost în primul rând organizatorică, nu ar fi trebuit să lăsăm jurnalistul singur în mijlocul unei mulţimi de „fiinţe” cu IQ sub zero” aşa a reacţionat Giorgio Micheletti, gazda emisiunii de la Toscana Tv unde lucrează reportera Greta Beccaglia. Acesta a fost acuzat de telespectatori că ar fi încercat să treacă cu vederea şi să normalizeze hărţuirea sexuală.

„Intenţia mea, când am rugat-o să nu-i bage în seamă, a fost de a uşura momentul şi a ajuta lipsa de experienţă a Gretei în gestionarea unei situaţii dificile precum cea cu care a trebuit să se confrunte. M-am gândit mai întâi la ea... am încercat să o liniştesc... nu am vrut să minimizez ceea ce s-a întâmplat, ci să previn ceva mai rău.

Nu eu sunt cel care decide, dar sper ca Greta să continue să facă live-uri în afara stadioanelor, nu cred că ceea ce s-a întâmplat o va împiedica să urmeze această carieră, dar probabil că anumite sectoare ale stadioanelor sunt frecventate de oameni lipsiţi de inteligenţă”, a mai spus prezentatorul.

Jurnalistaia luat apărarea prezentatorului Giorgio Micheletti: „Pe reţelele de socializare s-a viralizat videoclipul în care el îmi spune să nu-i bag în seamă, dar apoi a fost primul care a condamnat hărţuirea la care am fost supusă.”

Cazul a stârnit multe discuţii aprinse în Italia. Incidentul s-a petrecut în ziua unei campanii de sensibilizare faţă de violenţa la adresa femeilor, în Serie A.