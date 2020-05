Jucător din Top 30 ATP, acuzat că şi-a agresat fosta soţie! A ieşit din arest pe cauţiune

Fost jucător de Top 20, Basilashvili a fost arestat ca urmare a unui incident raportat poliţiei din Tbilisi, pe 21 mai. Fosta sa soţie l-a acuzat că ar fi agresat-o fizic, în prezenţa unui copil, iar jucătorul de tenis va fi judecat în lunile care urmează.

Potrivit unor surse din Georgia, tatăl jucătorului ar fi fost şi el arestat şi ar fi primit un ordin de restricţie.

Avocata lui Basilashvili a anunţat că sportivul se declară nevinovat şi că nu există probe doveditoare ale abuzului. În cazul în care va fi găsit vinovat, jucătorul de tenis riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la trei ani, sau între 200 şi 400 de ore de muncă în folosul comunităţii.

În vârstă de 28 de ani, Basilashvili a câştigat trei turnee ATP în ultimii doi ani, ultimul său succes venind pe zgura de la Hamburg, în 2019.

Pe reţelele de socializare au apărut şi primele fotografii cu Basilashvili în arest.

