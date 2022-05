John McEnroe nu o vede bine pe Emma Răducanu: „A fost un şoc incredibil”

"Nici eu nu am crezut într-un antrenor cu normă întreagă, aşa că depinde foarte mult de jucător. Azi, se pare că fiecare jucătoare are un antrenor şi nu-mi amintesc cine a fost când a câştigat US Open, dar trebuie să recunosc că am fost surprins că s-au despărţit după ce ea a câştigat trofeul. A fost un şoc incredibil pentru ea să câştige US Open. Nu sunt suficient de apropiat de situaţie pentru a înţelege ce se întâmplă, dar sunt sigur că sunt mulţi oameni care ar dori să o antreneze. Nu sunt sigur unde se află ea din punct de vedere fizic sau psihic în acest moment", a declarat McEnroe, potrivit dailymail.co.uk.





Răducanu, în vârstă de 19 ani, s-a despărţit, luna trecută, de tehnicianul german Torben Beltz luna trecută, fiind în căutarea unui al patrulea antrenor într-un an, după ce a lucrat cu Nigel Sears la Wimbledon şi cu Andrew Richardson la US Open.





Jucătoarea britanică, locul1 2 WTA şi cap de serie numărul 12, va evolua cu Linda Noskova din Cehia, lcoul 184 WTA, venită din calificări, în primul tur al French Open.