JO 2020 Tokyo: De ce România merită din plin palma fotbalistică pe care a primit-o de la Coreea de Sud

Naţionala olimpică a României a fost zdrobită, la Kashima, de selecţionata similară a Coreei de Sud, scor 4-0!

Ca de obicei, după eşec, au apărut oamenii care au măturat cu naţionala pregătită de Mirel Rădoi. Fără să explice, totuşi, de ce am ajuns aici. Şi atenţie: în ultimii ani, am schimbat selecţionerii pe bandă, am dat vina pe ei pentru nereuşitele noastre fotbalistice, însă rezultatele au rămas la fel.

Ceea ce ne dovedeşte că decăderea fotbalului românesc nu s-a întâmplat peste noapte, ci în etape, de la un an la altul. Din păcate, am închis ochii la această realitate şi am continuat să ne minţim singuri. Şi, foarte grav, am râs de alţii care au progresat enorm, pe când noi am bătut pasul pe loc.

De mulţi ani, antrenorii şi jucătorii români care se duc în Asia, ca să-şi câştige existenţa, sunt, pur şi simplu, luaţi la mişto. Fotbalul arab e pentru „cămile“, iar cel asiatic, în general, e văzut sub nivelul celui pe care îl avem noi. Iar noi trăim şi acum din amintirea Mondialului din 1994. Care a fost acum 27 de ani!

Înfrângerea cu Coreea de Sud de la Kashima, scor 0-4, e doar o consecinţă firească a acestei mentalităţi păguboase. Prin care ne vedem cei mai tari şi cei mai frumoşi şi râdem de alţii, pe când, de fapt, n-avem niciun motiv să facem aşa ceva.

Iar atunci când apar oameni care ne trag de mânecă şi ne avertizează că mergem pe un drum greşit, îi ignorăm sau, mai rău, îi jignim!

În 2013, „Adevărul“ a făcut un interviu cu Ladislau Bölöni. Cel care, la vremea respectivă, era antrenor, în Qatar, la Al-Khor. În cadrul acelui dialog, Bölöni a fost întrebat, în mod explicit, despre faptul că fotbalul din Asia e ironizat în România. Acum, la o zi după ce Coreea de Sud ne-a scos fotbalul din cap, răspunsurile lui Bölöni din acel interviu merită să fie citite din nou, în rândurile de mai jos.

„Românul crede că el e cel mai şmecher şi că poate ascunde lipsurile cu fiţe“