JO 2020 Tokyo, înot: Popovici, o „bestie“, la 16 ani! Interviu remarcabil după cursa de 200 de metri liber

Se mai întâmplă ca sportivii, inclusiv cei cu mare experienţă, să dea declaraţii emoţionale, nu mereu cele mai elegante, după competiţii. Iar dacă rezultatul n-a fost cel dorit, obiectivul fiind ratat pe muchie de cuţit, dezamăgirea şi frustrarea sunt cu atât mai mari.

David Popovici (16 ani) a ratat bronzul olimpic, în finala probei de 200 de metri liber, la doar două sutimi! Când te uiţi pe clasamentul final şi vezi diferenţa care există între locurile 3 şi 4, îţi vine, parcă, să urli! Mai ales că David trebuie să aştepte până în 2024 pentru a ataca medalia olimpică, în proba în care astăzi a ratat de puţin podiumul.

Chiar şi aşa, puştiul de doar 16 ani a fost capabil să vorbească cu o maturitate extraordinară, după finala de marţi dimineaţă. În dialog cu reporterul „Gazetei Sporturilor“ , Marian Ursescu, aflat la Tokyo, Popovici chiar a avut puterea de a glumi pe seama locului 4 pe care s-a clasat, la 200 de metri liber.

Ce a spus David Popovici pentru „Gazeta Sporturilor“?

*Mi-am ros unghiile (râde). Mi le rod de când sunt mic! Poate dacă lăsam o unghie, ajungeam locul 3. Dar nu mai contează, am venit aici setat să înot cât de bine pot eu, am şi reuşit, nu aş putea să fiu mai fericit.

*Să vedem ce o să-mi reproşeze antrenorul Adrian Rădulescu. Eu nu pot decât să mă bucur pentru tot ce am făcut! O să se bucure şi el, sunt sigur. Scopul meu, iniţial, nu a fost să iau o medalie, ci să câştig cât de multă experienţă se poate, să pot să le arăt tuturor la ce nivel aduc crowl-ul şi înotul.

*Eu nu consider că am pierdut o medalie, ci doar că am câştigat locul 4!

*Cred că m-am descurcat foarte bine, am reuşit să fac tot ce mi-am propus, să plec mai tare pe prima parte, acolo, să fac întoarcerea nu ştiu cum, chestii de înotător! Sunt sigur că mi-am construit-o aproape perfect.

*Pe ultima lungime ştiam că nu e niciunul mai bun ca mine! Ştiam ce aveam de făcut, am dat totul, am dovedit ce aveam de dovedit, în primul rând mie.

*Finala de 200 de metri liber a fost o încălzire un pic cam lungă şi cam grea, dar acum sunt gata să mă concentrez pe următoarele probe. La 100 de metri liber, să vă aşteptaţi la un rezultat cel puţin la fel de bun ca şi la 200 de metri!

*Nu am simţit niciun fel de presiune, există, dar nu o las să mă afecteze. Deşi sunt nişte bestii ale înotului cele cu care înot, mi-am câştigat dreptul să fiu lângă ele. Şi să devin şi eu o bestie!