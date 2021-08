JO 2020 Tokyo, gimnastică: Larisa Iordache, devastată! Medicul lotului i-a descris starea emoţională şi fizică

Larisa Iordache a bătut drumul până în Japonia degeaba! Şi rămâne cu o singură medalie olimpică în palmares, bronzul pe care l-a cucerit cu echipa feminină, în 2012, la Londra.

Întrebat dacă sportiva legitimată la Dinamo ia în calcul o participare la JO 2024, la Paris, antrenorul Cristian Moldovan a lăsat de înţeles că e prematur să vorbim despre aşa ceva. „Vrem, întâi, să ajungem acasă, să se pună pe picioare şi să putem concura la Mondiale, în toamnă. Sigur, ne gândim şi la Paris, de ce nu?, dar ne trebuie, deocamdată, formula magică pentru glezna Larisei“, a spus Moldovan pentru trimişii „Gazetei Sporturilor“, la Tokyo.

În continuare, atât Cristian Moldovan, cât şi medicul lotului olimpic, Dan Tănase, au vorbit despre starea emoţională şi fizică a gimnastei, spunând că aceasta suferă mai mult din punct de vedere mental, după ce a ratat finala de la bârnă, cu două ore înainte de concurs.

Ce a declarat medicul Dan Tănase?

*Larisa era destul de optimistă până în urmă cu două zile, dar a intervenit o stare de supărare firească. Şi-a dat seama că-i fuge pământul de sub picioare, iar impactul emoţional mare a fost când a mers la sală pentru antrenamente şi le-a văzut pe toate celelalte fete cum îşi fac exerciţiile, iar ea nu poate.

*Am sperat până în ultima clipă că lucrurile se vor remedia favorabil. A făcut fizioterapie intensă, o infiltraţie cu dexometazonă, evoluţia era, la un moment dat, bună, în sensul că umflătura şi durerile s-au mai diminuat. Dar asta e o chestiune subiectivă, fiindcă durerea n-o poţi cuantifica sau monitoriza, ţine de un prag personal de suportabilitate.

*Sincer, am avut îndoieli de la început, fiindcă leziunea Larisei, o entorsă mediotarsiană, venită peste o artroză mai veche, necesită, în mod normal, două-trei săptămâni de pauză, plus recuperare. Acum, am încercat să forţăm lucrurile, dar, din păcate, nu a funcţionat. Ar fi trebuit să se întâmple un miracol.

Ce a spus Cristian Moldovan?

*Am încercat mai multe elemente, la antrenamentul de marţi, am vrut să vedem dacă durerea e suportabilă, dar Larisa n-a reuşit să se antreneze cum ne doream. Are probleme şi la mersul normal.

*Înaintea concursului, am petrecut cam o oră în sala de încălzire, dar apoi, când am vrut să verificăm în condiţii de concurs, Larisa şi-a dat seama că nu are cum participa la finală.

*I-am spus că suntem mândri de ea, a reuşit să se califice, când mai erau disponibile doar două locuri pentru Europa, iar ea a prins unul dintre ele. S-a calificat şi în finală. N-are de ce să fie dezamăgită. A făcut absolut tot ce a depins de ea pentru a lupta pentru o medalie. Glezna a trădat-o. Ăsta e sportul!