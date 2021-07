JO 2020 Tokyo, canotaj: Declaraţia zilei după argintul băieţilor! Ce s-a spus, în faţa microfoanelor

Românii au făcut o finală magistrală şi au terminat pe 2, după Australia, însă înaintea Italiei şi Marii Britanii. După terminarea cursei, ei au acordat un interviu pentru Marian Ursescu, trimisul „Gazetei Sporturilor“ la Tokyo, în care şi-au analizat performanţa de la JO 2020.

Ce au spus vicecampionii olimpici de la patru rame?

*Ştefan Constantin Berariu: Chiar a fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea. Mă bucur că am obţinut această medalie. Am muncit foarte mult pentru ea. Sper ca, la Paris (n.r. - la JO 2024), să luăm medalia de aur. Noi ne înţelegem din priviri, ne simţim unul pe celălalt. Ştim când trebuie să atacăm. Pentru această medalie aveam speranţe, pentru că nu ştii la ce să te aştepţi de la noi. Suntem imprevizibili. Pentru această medalie am muncit cinci ani. Am avut o singură vacanţă. A fost doar muncă şi cantonament. Dar merită. Am primit multe mesaje de felicitări şi contează foarte mult. Antrenorul a spus (n.r - Antonio Colamonici) că suntem extraordinari. Şi că avem c*****e mari. Am dovedit că le avem foarte mari!

*Mugurel Semciuc: Este o zi foarte fericită! Este un vis realizat. Ne-am îndeplinit obiectivul. Ne-am făcut cursa noastră, pe care am pregătit-o. La finish nu am realizat cât de puţin mai aveam ca să-i întrecem pe australieni. Dacă mai aveam 5-10 metri, câştigam cursa. Dar suntem fericiţi pentru această medalie, pentru că am muncit foarte mult. Am aflat de medalia fetelor înainte să ieşim pe apă şi asta ne-a motivat! Această medalie merită din plin toată munca şi toate eforturile. Mie încă nu-mi vine să cred. Suntem o barcă foarte tânără, media e de 23 de ani. Suntem motivaţi să participăm şi la următoare ediţie a Jocurilor Olimpice.