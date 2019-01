Jignire grosolană la adresa americancei: Serena Williams arăta ca maimuţele de la grădina zoologică cu fundul ăla roşu

Realizatorul tv Radu Banciu a comentat în termeni ruşinoşi echipamentul Serenei Williams.

„Nu ştiu dacă ai voie să joci aşa. Eu am avut impresia prima dată că făcuse pe ea şi că i se umflase chilotul în spate şi nu se putea duce de ruşine la toaletă în timpul meciului. Stătea cu punga aia de rahat în fund. Nu se poate în halul ăsta! Serena Williams arăta cum sunt maimuţele de la grădina zoologică cu fundul ăla roşu. Dacă peste fundul ăla pui nişte nădragi, arătă exact cum arăta pe teren Serena Williams. Nu se poate să joci în halul ăsta! Serena Williams este un Ion Iliescu al tenisului! Asta la 90 de ani le va bate pe toate fătucile care vor apărea în timp. Va veni la 90 de ani cu bastonul într-o mână şi racheta în cealaltă. Incredibil! Trebuie s-o blurezi pe Serena, nu poţi arăta aşa ceva la televizor. Halep, în loc s-o scuipe între dinţi la finalul meciului, i-a zis ceva de bine. I-a zis probabil «you are amazing.» Eu îi dădeam cu racheta în cap, nu se poate să joci aşa!”, a spus Radu Banciu, la B1 TV, citat de gsp.ro

