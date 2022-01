Japonia ar putea conveni cu CIO să găzduiască Jocurile din 2030 de la Sapporo

Reprezentanţii Comitetului Olimpic Internaţional (CIO) şi oficialii japonezi ar putea organiza consultări informale pentru a conveni asupra desfăşurării Jocurilor de iarnă din 2030 la Sapporo, centrul administrativ al prefecturii Hokkaido. Acest lucru a fost transmis luni de agenţia Kyodo, citând surse.

Deoarece CIO se confruntă acum din ce în ce mai mult cu costuri în creştere pentru găzduirea Jocurilor Olimpice, se acordă multă atenţie infrastructurii existente, precum şi disponibilităţii sprijinului din partea rezidenţilor locali. Decizia finală privind alegerea capitalei pentru JOI-2030 poate fi luată în cursul acestui an.

Sapporo a găzduit Jocurile de iarnă din 1972 şi are deja unele dintre facilităţile sportive şi o parte din infrastructura necesare. În plus, autorităţile oraşului doresc să efectueze un sondaj în luna martie a acestui an asupra locuitorilor pentru a afla atitudinea lor faţă de posibilitatea de a organiza Olimpiada de Iarnă. Potrivit calculelor preliminare, bugetul pentru JOI-2030 se va ridica la 2,4-2,6 miliarde dolari, dacă acestea vor fi organizate la Sapporo.

În 2022, Jocurile Olimpice de iarnă vor avea loc la Beijing (China), în 2026 - la Milano şi Cortina d'Ampezzo (Italia).

Pe lângă Sapporo, dorinţa de a găzdui Jocurile din 2030 a fost anunţată anterior de oraşul canadian Vancouver şi de oraşul american Salt Lake City.