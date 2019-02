Iulia Curea, după înfrângerea CSM-ului în Liga Campionilor: „O revenire cu Gyor de la 5 goluri spune multe despre echipă“

Imediat după terminarea meciului, extrema stângă de la CSM Bucureşti, Iulia Curea, a vorbit, la microfonul Digi Sport, despre cum s-a văzut din teren înfrângerea cu Gyor ETO. ”A fost un meci extrem de greu, nu ştiu ce ne-a lipsit. Am luptat cât am putut, cred că s-a văzut frumos acest meci, probabil am făcut şi greşeli tehnico-tactice. Ne lipsesc 4-5 jucătoare, este foarte important, totuşi am reuşit să menţinem echipa unită. Nu e cazul de presiune. Suntem bune, astăzi am fost aproape şi cred că o revenire cu Gyor de la cinci goluri spune multe despre echipa noastră. Le mulţumim fanilor şi îi aşteptăm mereu să ne susţină”, a declarat Iulia Curea.



Claudia Constantinescu a vorbit şi ea despre faptul că dorinţa de a câştiga a CSM-ului nu a fost suficientă şi a ţinut să menţioneze atmosfera extraordinară realizată de suporterii prezenţi în Sala Polivalentă: ”Am fost foarte aproape, ne-am dorit foarte mult să câştigăm, dar nu am reuşit. Nu am mai trăit atmosfera aceasta, a fost extraordinar. Trebuie să luptăm în continuare şi să câştigăm următoarele meciuri. Nu există presiune, ne dorim noi foarte mult să câştigăm”.



CSM Bucureşti – Gyor 25-27 (10-14)



Ion, Ungureanu, Grubisic – portari; Udriştioiu, Radicevic 6, Curea 3, Lekic 4, Bazaliu 1, Lazovic 3, Omoregie 1, Marin, Constantinescu 4, Manea 1, Hagman 1, Cvijic 1. Antrenor: Dragan Djukic



Grimsbo, Tothova, Kiss – portari; Knedlikova 3, Afentaler, Brattset, Hansen 2, Gorbicz 1, Pal, Oftedal 4, Kristiansen 4, Tomori 3, Groot 8, Bodi, Puhalak, Pintea 2. Antrenor: Danyi Gabor



La meci au asistat circa 4.000 de spectatori



CLASAMENT:



1. Gyor 8 7 1 0 15 puncte

2. CSM 8 5 0 3 10 puncte

3. Kristiansand 7 4 0 3 8 puncte

4. Ferencvaros 7 3 1 3 7 puncte

5. Ljublijana 7 1 1 5 3 puncte

6. Thuringen 7 0 1 6 1 punct

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: