Organizatorii turneului de la Palermo, disperaţi după impunerea carantinei pentru români. Ce se întâmplă cu participarea Simonei Halep

Astfel, oficialii turneului au anunţat pe contul oficial de Twitter al competiţiei că au luat legătura cu ministrul Sănştşţii.

"Am trimis de urgenţă o scrisoare ministrul Sănătăţii, Roberto Speranza, cerând o derogare pentru participanţii la Palermo Ladies Open. Măsura ar afecta o jucătoare ca Simona Halep, numărul 2 mondial şi campioana de Wimbledon, care nu ar mai putea participa la turneul de la Palermo", a fost anunţul făcut de organizatori.

Turneul de la Palermo e programat pentru perioada 3-9 august şi va fi prima competiţie oficială WTA după începerea pandemiei, iar Simona Halep, numărul 2 mondial, este principala favorită a întrecerii. La competiţie mai sunt înscrise în calificări alte 3 românce: Sorana Cîrstea (75 WTA), Irina Begu (81 WTA) şi Patricia Ţig (85 WTA). în timp ce Irina Bara şi Jacqueline Cristian sunt rezerve pentru calificări.

Vineri, Roberto Speranza, ministrul Sănătăţii din Italia, a anunţat, pe Twitter, că cetăţenii români şi bulgari care vor să intre pe teritoriul Italiei vor intra în carantină timp de 14 zile.

”Conform informaţiilor oficiale comunicate de către autorităţile italiene, persoanelor care sosesc în Republica Italiană şi care în ultimele 14 zile s-au aflat în România sau au tranzitat România li se aplică obligativitatea supravegherii medicale şi autoizolării pentru o perioadă de 14 zile. Sunt exceptaţi de la această măsură membrii echipajelor mijloacelor de transport de mărfuri şi de persoane şi personalul navigant. Măsura se aplică până la data de 31 iulie a.c., când va avea loc o reevaluare”, a transmis şi Ministerul român al Afacerilor Externe.

