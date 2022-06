Istvan Kovacs, viaţa schimbată: Ce i s-a întâmplat după ce şi-a făcut un nume în arbitrajul mondial

„Sunt fericit, mândru că am putut să reprezint România la acest nivel. După semifinala din Liga Campionilor, am primit mai multă atenţie din partea presei internaţionale. A fost un moment la Mioveni în care un copil mi-a cerut o poză. Pe lângă el au mai venit încă 30. Sper ca pe viitor să fie un exemplu, dar să ştie că meseria asta e una frumoasă. Mă simt onorat să fiu la Campionatul Mondial, a fost un moment deosebit la care am visat de mic, reprezentând România după Ioan Igna, alături de Nicolae Rainea, pe care nu i-am putut vedea la TV. Tratez fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul din cariera mea. Săptămânal citesc legile jocului. Îmi place istoria“, a spus Kovacs pentru FRF.