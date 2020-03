VIDEO Irina Camelia Begu a câştigat turneul de categorie 125k de la Indian Wells

Begu a învins-o, în finală, cu scorul de 6-3, 6-3, pe japoneza Misaki Doi, locul 86 WTA şi cap de serie numărul 13, după un meci de o oră şi 26 de minute.

Pentru jucătoarea română de 29 de ani, acesta este cel de-al cincilea trofeu WTA din carieră.

Ea va primi un premiu în valoare de 24.000 de doalri şi 160 de puncte WTA.

Begu va urca după acest turneu pe locul 81 WTA şi se apropie de primele 60 de poziţii, cele care permit participarea la Jocurile Olimpice din Japonia.

Irina Begu a avut un parcurs fantastic în competiţia din California şi s-a impus fără să cedeze vreun set, deşi nivelul adversarelor a fost unul ridicat. Pe culoarul româncei s-au mai numărat Mona Barthel (209 WTA), Taylor Townsend (70 WTA), Kristie Ahn (98 WTA), Jessica Pegula (78 WTA) şi Lesia Tsurenko (152 WTA).

🏆 Champion!



You're going to want to hear this. 🇷🇴 @irina_begu earns the title of 2020 @OracleChallngrs Indian Wells Women's Singles Champion.



We congratulate Irina-Camelia Begu.



6-3, 6-3 against 🇯🇵 Misaki Doi pic.twitter.com/YRsTkeOYZM