Irina Begu, gata să lupte şi la Dubai! Ar putea intra în top 40 dacă ar avea un parcurs perfect

La Sankt Petersburg, Irina Begu a fost eliminată în semifinale de favorita numărul 1, Maria Sakkari, 6-4, 6-7 (4), 6-4, un meci intens, lung, iar acum este în drum spre Dubai acolo unde a avut oportunitatea să joace pe tabloul principal.

"A fost o săptămână extraordinară. Am arătat un tenis foarte bun şi mă bucur că am reuşit să-mi menţin nivelul pe durata întregului turneu. Cred că astăzi mi-a lipsit foarte puţin, probabil că în setul decisiv am fost puţin obosită şi n-am mai putut să împing în picioare la serviciu. Am avut acea şansă la 2-0 în decisiv. Sunt un pic dezamăgită, bineînţeles, a fost un meci lung, intens. Dar acum sunt bine, am reuşit să-mi revin şi din punct de vedere mental sunt foarte sus. Cred că am servit foarte bine, am fost agresivă în momentele importante, am fost calmă şi am jucat cu încredere pe tot parcursul turneului. Nu e uşor să joc la Dubai. Mă pregătesc de nouă-zece zile aici la Sankt Petersburg, în sală. Dar am această oportunitate de a juca pe tablou la Dubai. O să mă antrenez doar o zi înainte de meci. Voi încerca să dau tot ce pot şi încerc să mă adaptez cât mai repede posibil", a declarat, pentru DigiSport, Irina Begu.

În Dubai, Begu, acum pe locul 55 mondial, va juca cu o sportivă venită din calificări.

Altfel, Alexandra Cadanţu, a câştigat trofeul ITF de la Sharm El-Sheikh, Egipt, un turneu dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Românca (198 WTA) a triumfat în finală în faţa rusoaicei Marina Melnikova, cu 0-6, 6-3, 6-3.