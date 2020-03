Irina Begu, despre ce a urmat după ultima zi în care s-a mai jucat tenis în WTA: „Am rămas şocată! A fost haos“

Sportiva bucureşteană în vârstă de 29 de ani a câştigat turneul 125k series de la Indian Wells pe 8 martie, chiar înainte ca organizatorii californieni să ia decizia de a anula întrecerea principală de la Indian Wells - cu statut de Premier Mandatory în WTA şi Masters 1000 în ATP. Tot pe 8 martie, tenisul feminin le-a mai încoronat, la simplu, pe Sofia Kenin - la Lyon şi pe Elina Svitolina - la Monterrey. Cu trofeul câştigat în California, Irina Begu a urcat de pe locul 104 pe 81 în ierarhia mondială. Acum, până pe 8 iunie, clasamentul este îngheţat, având în vedere că niciun turneu de tenis nu se va organiza până atunci.

Într-un interviu pentru „Gazeta Sporturilor“, Irina Begu a vorbit despre viteza cu care s-au derulat evenimentele. Iată ce a spus bucureşteanca, în prezent a treia româncă în clasamentul mondial:

* Am terminat meciul, m-am dus şi mi-am făcut recuperarea, m-am bucurat cât am putut... N-a durat mult pentru că ştiam că a doua zi trebuie să joc în calificări la Indian Wells cel mare, trebuia să fiu aptă fizic. Apoi am mers la hotel şi aşteptam să iasă tabloul şi programul. Deja se făcuse cred că ora 6, în mod normal sign-in este până la ora 4 şi aşteptam să aflu la ce oră voi juca, însă pe mail am primit o înştiinţare că Indian Wells nu se mai ţine. Am rămas şocată, nu-mi venea să cred!

* Apoi a fost haos pentru că trebuia să ne organizăm. În momentul acela a început isteria şi în America, şi în Europa, din păcate. Duminica seară, lucrurile erau liniştite, nu ştiau nici ei cum vor evolua lucrurile pentru că a fost o decizie de guvern local. Pentru siguranţa fanilor şi a sportivilor au anulat turneul, a fost o măsură importantă.

* Am plecat marţi. Noi am luat decizia mult mai devreme decât alţi jucători să revenim acasă, să vedem ce se întâmplă. Indiferent dacă se juca Miami sau nu, aş fi avut două săptămâni la dispoziţie să ne întoarcem în State, aşa că am zis să venim acasă, să urmărim care este situaţia. Deşi ne gândeam că e posibil să se anuleze şi Miami, şi Charleston.

* Am preferat să stau în casă în această perioadă, mai ies câte puţin pe aici, prin pădure, pe lângă casă. Ies şi mă plimb pentru că este cel mai bine. Dacă o să rezist aşa câteva săptămâni, o să fie în regulă. Mi-aş fi dorit să fac pregătire fizică, dar nu vreau să intru în contact cu alte persoane pentru că nu se ştie, e important să stea acasă cât mai mulţi oameni, ca să treacă această perioadă cât mai repede. E o perioadă foarte grea, nu ştii când începi, cum să-ţi faci programul, până în momentul de faţă nu am făcut antrenamente şi nici nu avem posibilitatea să o facem pentru că şi Centrul Naţional e închis, majoritatea cluburilor au fost închise. E bine şi pentru noi să stăm în casă şi să nu intrăm în contact cu ceilalţi, dar din punctul de vedere al programului este foarte greu să-ţi faci un plan pentru că de la săptămână la săptămână primeşti câte un mail, fie că s-a mai amânat ceva sau că se lucrează la anumite schimbări, nu ştim ce se întâmplă. Aceasta este situaţia şi trebuie să ne adaptăm.