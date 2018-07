Iordănescu, dezgustat: Declaraţii acide ale antrenorului de la CFR, după un rezultat ruşinos în Europa

Mai întâi, a făcut doar egal, acasă, cu FC Botoşani în prima etapă a Ligii I, scor 1-1, iar acum a fost învinsă de Malmo, tot pe teren propriu.

„Am întâlnit o echipă care ne-a fost superioară în multe momente. Am produs prea puţin fotbal din punct de vedere ofensiv. Iar defensiv, am comis nişte greşeli care ne-au costat. Am schimbat sistemul la pauză, dar ne-a ieşit prea puţin. Vom încerca să remontăm în retur, dar trebuie să înţelegem că Europa asta înseamnă: combativitate, viteză, determinare. Concluzia e că, din punctul meu de vedere, nu meritam mai mult. N-am reuşit să profităm de faptul că au fundaşi centrali masivi, nu ne-am asumat soluţii, n-am creat linii de pase. Am apelat la variante de disperare, care mie nu îmi plac“, a declarat tehnicianul CFR-ului.

Iordănescu a încercat, totuşi, să încheie pe un ton optimist: „Le transmit suporterilor să aibă încredere în noi. Venim după un an greu, suntem într-o perioadă de tranziţie. O să arătăm altfel, sper doar ca fanii să aibă răbdare. Avem şansa noastră, mergem acolo (n.r. – în Suedia), marcăm un gol şi încercăm să întoarcem şansa calificării“.

Arlauskis, intervenţie jenantă la gol

La înfrângerea CFR-ului a contribuit şi faptul că Giedrius Arlauskis a avut o intervenţie jenantă la singurul gol al meciului, şutul deloc imparabil expediat de Strandberg, trecând parcă prin el! La final, mijlocaşul Ovidiu Hoban a încercat să minimalizeze eroarea portarului lituanian: „E o greşeală colectivă, nu e vina lui Arla“.