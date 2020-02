Ionuţ Radu a fost prezentat oficial la noua sa echipă. Primele declaraţii

(...) Există un grup frumos aici, din prima zi mi-am dat seama că este o familie. Este un lucru esenţial, deoarece fără un grup unit nu poţi obţine rezultate. Sunt întotdeauna gata, trebuie să dau tot ce pot pentru a-l convinge pe antrenor şi să ajut echipa.





(...) Forţa mea este aspectul mental. Dar trebuie să lucrez în continuare la acest capitol. Încerc mereu să-mi îmbunătăţesc nivelul personal”, a declarat Ionuţ Radu, în coferinţa de presă a prezentării sale.

„Sunt foarte fericit cu alegerea pe care am făcut-o. Vin la Parma cu spirit de sacrificiu, pentru a lucra şi pentru a obţine maximum posibil. Sunt aici pentru a ajuta echipa să îşi atingă obiectivul. Prima dată când am pus piciorul pe un teren de fotbal în Italia a fost aici, la Parma. Aveam 15 ani şi am dat o probă, iar soarta a vrut să mă întorc.