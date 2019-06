Ionuţ Radu: „Am reuşit ceva istoric. Echipa României are o inimă super-mare. Va ajunge în topul lumii, foarte curând“

"Le mulţumesc tuturor românilor care au ne-au susţinut astăzi la stadion şi tuturor românilor care ne-au susţinut din ţară. Nu sunt cuvinte să descriu acest sentiment, calificarea în semifinale. Sunt extrem de fericit. Nu m-am îndoit niciun moment că nu putem să ne calificăm, am venit încrezători în forţele noastre, în forţa grupului pe care îl avem şi s-a văzut şi în teren că nimeni nu s-a dat bătut până la sfârşit. Am reuşit ceva incredibil, ceva istoric. Nu ne dădea nimeni nicio şansă, dar am tăcut din gură şi am spus doar că va vorbi echipa noastră. Sunt fericit că le-am arătat tuturor din întreaga lume că echipa României are o inimă super-mare. Suntem foarte dedicaţi când venim la echipa naţională, voiam să scriem istorie, să fim pe prima pagină în toată lumea şi uite că reuşim. Vreau să aveţi încredere maximă în noi pentru că sunt sută la sută convins că nu o să vă dezamăgim, să fiţi toţi cu noi şi să ne trimiteţi toate gândurile voastre pozitive, toată dorinţa pe care o aveţi şi să vedeţi că România va ajunge în topul lumii, foarte curând", a declarat Radu, la TVR.







Echipa României s-a calificat pentru prima dată în istorie în semifinalele unui Campionat European de fotbal de tineret, performanţă care vine la pachet şi cu participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020. În ultimul meci din grupă, echipa antrenată de Mirel Rădoi a terminat la egalitate, scor 0-0, cu formaţia Franţei, luni seara, în Grupa C a turneului din Italia şi San Marino, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena. În semifinale, joi, de la ora 19.00, România va întâlni Germania, la Bologna, iar Franţa va juca cu Spania. România a participat ultima dată la JO de la Tokyo din 1964.

