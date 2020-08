Ionuţ Negoiţă s-a înţeles cu spaniolii în privinţa vânzării clubului Dinamo. Cine mai poate împiedica tranzacţia

Ionel Dănciulescu a confirmat înţelegerea

Team managerul echipei Dinamo, Ionel Dănciulescu, a confirmat că Ionuţ Negoiţă a vândut clubul către grupul de investitori spanioli condus de Pablo Cortacero. „Am fost de dimineaţă la club. Am stat pe la birouri, au venit şi aceşti investitori spanioli la birourile de la hotel, unde Dinamo are sediul. Am aflat şi eu că se va face această tranzacţie, am primit şi eu confirmarea că, până la urmă, această vânzare a avut succes. Din ce ştiu eu, era o armată de avocaţi şi de notari. Şi din partea domnului Negoiţă, şi din partea spaniolilor. Cred că s-a parafat un act în sine. Nu ştiu mai multe detalii”, a spus Ionel Dănciulescu, la Digisport