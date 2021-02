Ion Ţiriac, făcut praf de soţul Serenei Williams: „Sexist, rasist, un clovn“

Serena Williams (11 WTA) nu s-a retras la 39 de ani, aşa cum a sfătuit-o Ion Ţiriac, dar a continuat să joace şi acum e în semifinalele Australian Open, după ce, anul trecut, a atins careul de aşi şi la US Open.

Imediat după victoria cu Halep, soţul Serenei, Alexis Ohanian, care l-a tot ironizat pe Ion Ţiriac, după ce acesta s-a luat de soţia sa, a avut o postare pe Twitter, în care l-a jignit, încă o dată, pe miliardarul român: „Bine că nimeni nu-l bagă în seamă pe rasistul, sexistul de Ion Ţiriac“.

Soţul Serenei şi-a încheiat postarea cu un cap de clovn, trimiterea la Ţiriac fiind, din nou, evidentă.

Good thing no one listens to that racist sexist 🤡 Ion Ţiriac https://t.co/Dz0LVephE0