Ion Ţiriac, noi declaraţii despre Serena Williams: „Băbuţa  are 36 de ani sau 37, mai are şi kilogramele pe care le are“

Ion Ţiriac a analizat o eventuală finală între Simona Halep şi Serena Williams. ”Chit că băbuţa aia are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tânără. Să o spunem pe aia dreaptă, mai are şi kilogramele pe care le are, dar atunci când o rade, nici nu poţi să pui altfel pe româneşte, mingea se duce de două ori mai repede ca la oricare alta. Acum, dacă o mişti de două ori, nu mai ajunge, asta este sigur. Poţi însă să o mişti? Ce este înainte, oul sau găina? Ce este, lovitura ei care te termină sau poţi să o mişti tu cu prima şi atunci cu a doua aproape o termini. Dar dacă nu termini punctul repede, ea din trei lovituri prinde una, ca să fie bună sau rea. Matematic şi pe hârtie, Simona poate să câştige cu oricare şi destul de uşor”, a spus Ţiriac, pentru prosport.ro.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: