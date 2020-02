Ion Ţiriac, acid faţă de vizita Simonei Halep în Parlament: „A fost o slugărnicie”

„Nu cred că a fost o mişcare de protest, a fost o slugărnicie, mai mult sau mai puţin, adică ce facem noi de ani buni, cerem nişte drepturi pe care, deocamdată, nu le avem. Şi nu le cerem pentru noi, ci pentru tineretul român, pentru viitorul lui, pentru ca sportul să aibă rădăcini. La cum au privit toţi politicienii sportul românesc, în ultimii 30 de ani, nu meritam să luăm nici măcar avionul până la Olimpiadă. Cum poţi să crezi că sportul poate trăi cu 0,02 din PIB-ul unei ţări, oriunde în lume?! Şi-au bătut joc de sport!”, a declarat Ion Ţiriac, potrivit „Gazeta Sporturilor”.

În contextul menţionat, Simona Halep a atras atenţia asupra importanţei unei noi Săli Polivalente în Capitală: „Este ceva important pentru sportul românesc. Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generaţie, care are nevoie de infrastructură. Avem nevoie de o sală, unde să joace echipa de FedCup. Fac apel pentru această cauză. Consider că tenisul românesc are nevoie de ajutor. Trebuie să se construiască un sistem pentru noile generaţii. Este mare nevoie”, a conchis a doua cea mai bună jucătoare de tenis din lume.