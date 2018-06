Ioan Andone se întoarce în Liga 1: cu ce echipă a semnat „Fălcosul“ şi ce obiective are

Ioan Andone a fost numit în poziţia de manager general la FC Voluntari, club care a rămas în Liga 1 după ce a câştigat barajul cu Chindia Târgovişte.

Din acaestă postură, Ando va coordona academia clubului, echipele de tineret şi va avea un cuvânt greu de spus la echipa mare. Deocamdată, nu se ştie ce antrenor va avea Voluntariul. Mutu a fost demis, însă cere să îi fie achitată clauza de 50.000 de euro.

"Am acceptat oferta de a veni la Voluntari. E un nou început pentru această echipă. Sezonul trecut nu e de comentat. Voi avea foarte mult de muncă. Mă ocup şi de Academie, de echipele din Liga a 3-a şi a 4-a. Antrenori pe aici sunt din foştii mei elevi.

Până vineri trebuie să stabilim un lot. Va fi destul de greu. Am stat un an şi ceva în afara fotbalului până am acceptat să devin manager general aici. Obiectivele acestui sezon vor fi play-off-ul şi câştigarea Cupei României. Ar părea cam mult faţă de ce s-a întâmplat în ultimul an, dar am încredere că sunt realizabile", a zis Ioan Andone, conform gsp.ro.

Referitor la Mutu, Andone a declarat: "E o dispută între fostul antrenor şi club. Un litigiu. Dacă se va lua decizia că trebuie să i se plătească acei bani, îi vor fi daţi şi gata. E clar că Mutu n-a reuşit aici, dacă reuşea nu ajungea la baraj. Dacă ajungeau în Liga a 2-a acum nu se mai discuta despre un nou proiect.

Ok, Mutu a fost un jucător foarte valoros. El a ales această provocare de a veni aici, care a fost grea. Din păcate nu a reuşit. Dar ar trebui să se ambiţioneze, pentru că sigur va găsi alt club. I se va da o a doua şansă, o a treia, poate a 4-a. Dacă nu-i va ieşi nici atunci, probabil să aleagă altă meserie".