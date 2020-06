Interviu cu ochii în lacrimi: Klopp, copleşit de emoţii după triumful lui Liverpool

Triumful celor de la Liverpool înseamnă o premieră în istoria de 132 de ani a fotbalului englez de prima ligă. E pentru prima dată când o formaţie câştigă titlul cu 7 etape înainte de final! Precedentul record era deţinut de Manchester United (2000/2001) şi Manchester City (2017/2018), fiecare grupare devenind campioană, în sezonul respectiv, cu 5 etape înainte de final.

Apoi, Jurgen Klopp a mai reuşit o performanţă prin triumful de joi seară: a devenit primul manager de Premier League care a cucerit titlul şi Liga Campionilor în primii săi patru ani la club. Iată trofeele adunate de antrenorul german de când e la Liverpool, începând din 2015:

*Liga Campionilor (2018-2019)

*Supercupa Europei (2019)

*Mondialul Cluburilor (2019)

*Titlul în Premier League (2019-2020)

„E de-a dreptul incredibil...“

După ce Liverpool şi-a asigurat, matematic, câştigarea titlului, Jurgen Klopp a transmis un mesaj, cu lacrimi în ochi, încântat de faptul că a pus capăt unei aşteptări de 30 de ani pentru suporterii celei mai iubite echipe din Anglia.

„N-am cuvinte, e incredibil. Să devin campion cu acest club este de-a dreptul increibil. E o realizare incredibilă pentru jucătorii mei, sunt foarte bucuros că pot să-i antrenez. N-am ştiut cum vor arăta meciurile după pauză, totul e schimbat acum, dar a ieşit bine până la urmă. Dedicăm titlul suporterilor, am lucrat împreună“, a spus Klopp.

'It's for our supporters, it's for you out there.' ❤🏆



Jurgen Klopp joins Sky Sports live after Liverpool were crowned Premier League champions! 🔴🔥



Watch our special reaction show live on Sky Sports News now: https://t.co/B16sdyjs7x pic.twitter.com/L1bHCvie4f