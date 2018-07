INTERVIU Ferhat Akbaş: „Iubesc oraşul Bucureşti. România e o ţară grozavă”

Tehnicianul turc este cel care a condus în sezonul trecut echipa feminină de volei a CSM Bucureşti spre primul titlu din istorie. Component al staff-ului naţionalei feminine a Japoniei, Ferhat Akbaş pregăteşte Campionatul Mondial Feminin de Volei, care se va disputa în perioada 29 septembrie – 20 octombrie în şase oraşe din Japonia.Ferhat Akbaş mărturiseşte că îi e dor de România şi că aşteaptă cu optimism prima participare a echipei CSM Bucureşti în CEV Women's Champions League.

„Nu a fost uşor”

Vă e dor de România?!

Desigur, îmi lipseşte, am foarte mulţi prieteni şi amintiri frumoase în România. E o ţară grozavă în care să trăieşti, aşa că abia aştept să mă întorc pentru viitorul sezon.

Cu ce concluzii aţi rămas după sezonul trecut, cel în urma căruia CSM Bucureşti a cucerit primul titlu din istorie?

Este un sentiment extraordinar să creezi o echipă campioană în scurt timp. Am construit bazele acestei echipe, am implementat noul sistem, am muncit foarte mult pentru a îmbunătăţi performanţele echipei. Aşa am reuşit să cucerim titlul. Nu a fost uşor să facem toate aceste lucruri şi sunt foarte fericit că am reuşit.

„CSM e un club mare”

Cum vedeţi viitorul alături de CSM?

CSM e un club mare, puternic, oamenii lucrează cu pasiune, aşa că ne este uşor să ne concentrăm pe ceea ce ne-am propus. Nu ştii niciodată ce îţi rezervă viitorul, dar trebuie să ne concentrăm pe echipă. Aşa că avem foarte multe obiective pentru viitor, pe care trebuie să le îndeplinim la CSM şi, evident, foarte mult de muncă.

Cât de mult a evoluat voleiul fetelor în ultimii ani? Nu doar în România.

Voleiul feminin s-a schimbat foarte mult, de la un an la altul. Se apropie tot mai mult de cel masculin, ca forţă, viteză, înălţime, care sunt din ce în ce mai importante. România a crescut foarte mult în domeniul voleiului şi sunt convins că va continua această dezvoltare.

„Japonia este foarte diferită”

Cum e viaţa în România?

Iubesc oraşul Bucureşti. Datorită meciurilor am călătorit foarte mult, astfel încât am văzut foarte multe oraşe din România. E o ţară frumoasă, cu oameni buni. În România poţi foarte uşor să îmbini munca grea cu un timp liber de calitate.

Dar în Japonia?!

Japonia este foarte diferită faţă de aproape toate ţările din lume pe care le cunosc. Îmi plac mâncarea şi oraşele de aici. Cel mai important e să te poţi adapta la cultura locală. E mult mai înţelept să te adaptezi la modul de viaţă de aici şi să trăieşti ca ei. Este al doilea meu sezon aici şi sunt foarte bucuros că am putut continua.

„Încurajăm jucătoarele românce să evolueze la noi”

Care sunt diferenţele dintre cele două ţări?

Cred că principala diferenţă ţine de emoţii. În România oamenii sunt fericiţi, veseli, trişti, supăraţi într-un timp foarte scurt. Oamenii trec foarte repede de la o stare la alta, ca şi în ţara mea, Turcia! Dar în Japonia oamenii îşi ascund emoţiile. Sunt mult mai calmi decât suntem noi obişnuiţi. Încerc să fiu cumva între Japonia şi România şi să am un mod de a gândi şi de a trăi foarte echlibrat.

Cât de greu e să convingi o jucătoare de top să vină să evolueze în România?

Nu este greu. Dacă un jucător de top crede în club, în antrenor şi în nivelul de joc al campionatului nu are de ce să nu vină în România. Anul trecut, Jovana Brakocevic a purtat tricolul CSM-ului şi în sezonul următor alte jucătoare de top vor face acelaşi lucru. De asemenea încurajăm jucătoarele românce să evolueze la noi şi personal îmi doresc să adaug calitate în jocul româncelor. Putem să îndeplinim acest obiectiv în viitorul sezon. Ne vom focusa pe jucătoarele tinere şi sunt convins că vom crea câteva vedete şi că jucătoare experimentate din România vor fi alături de CSM.

„Fetele sunt mult mai atente”

Ce faceţi în timpul liber? Ce hobby-uri aveţi?!

Deoarece sunt foarte mult timp plecat din ţara mea, de obicei explorez oraşul în care mă aflu. Încă nu am descoperit Bucureştiul, deşi am câteva locuri, cafenele, restaurante, unde mă întâlnesc cu prietenii.

E greu să lucrezi cu atât de multe fete?!

Pentru mine e mult mai uşor să lucrez cu femeile. Cred că femeile sunt mult mai muncitoare decât bărbaţii. În al doilea rând sunt foarte atent la micile detalii din timpul antrenamentelor şi am constatat că fetele sunt mult mai atente la aceste mici detalii, care de altfel crează diferenţele dintre o echipă valoroasă şi una mai puţin valoroasă.

În septembrie debutează Campionatul Mondial feminin de volei. Cine credeţi că va cuceri titlul suprem? Ce şanse are Japonia?

E un Campionat Mondial, aşa că se poate întâmpla orice. O echipă care e în formă într-o perioadă scurtă are rezultate bune. E foarte greu să dăm pronosticuri. China, USA şi Brazilia sunt cele care domină marile turneele în ultimii ani. În Europa, Serbia şi Italia au trăgătoare foarte bune, care pot face diferenţa. Japonia e gazda competiţiei. Muncim din greu, pentru că suntem candidaţi la o medalie. Chiar dacă adversarele noastre sunt foarte puternice fizic, cred că printr-o muncă de echipă şi cu abilităţile noastre defensive putem reuşi să cucerim o medalie.

Sursa: csmbucuresti.ro