INTERVIU Boris Becker explică de ce este numit Roger Federer primarul neoficial al oraşului New York

Aşa zis-ul „Big 4” va fi prezent la New York. Putem să ne aşteptăm ca toţi să ajungă în a doua săptămână şi ca unul din ei să ridice trofeul pe 9 septembrie?

Pe cine mai considerăm „Big 4” acum? Cred că ar trebui să le zicem altfel acum. Cred că favoritul meu la New York este Nadal. A avut un sezon incredibil şi este numărul 1 mondial. A câştigat în Canada, pe hard, şi este într-o formă spectaculoasă. Aş spune că apoi, vine Djokovic. Este ceva ce nu am putut spune în ultimii doi ani, datorită accidentărilor sale, însă faptul că a câştigat la Wimbledon este cu adevărat remarcabil. Apoi este Federer, care a lipsit pentru o perioadă mai lungă decât anticipam în vară, dar pe care să urmează să-l vedem în faţa meciurilor de 5 seturi de la New York. Cu publicul susţinându-l, ar trebui să fie unul dintre favoriţi. Vreau să-i menţionez şi pe Zverev şi Del Potro, dat fiind anul lor şi felul în care joacă pe hard. Del Potro a câştigat US Open în trecut, iar chiar şi dacă Zverev nu a pătruns încă în săptămâna a doua aici, sper ca aceşti doi jucători să aibă un turneu bun.

Care sunt şansele să vedem pe cineva ca Tsitsipas, care este într-o formă foarte bună, sau Kevin Anderson, care face surprize an după an, câştigând la New York?

Cred că aceştia sunt chiar cei doi jucători cu care nimeni nu ar vrea să joace în acest moment. Anderson şi-a pus amprenta asupra sportului anul trecut la US Open, iar în acest an a ajuns în finală la Wimbledon şi a jucat bine în Canada. Este în vârf de formă. Desigur, şi tânărul Tsitsipas, la doar 19 ani, reuşeşte să învingă jucători din top 10 cu lejeritate. Este într-o formă grozavă şi joacă cu multă încredere şi exuberanţă, aşa că arată bine. Niciodată nu ştii însă cine te poate surprinde. În final, nu va mai exista acel „Big 4” iar o parte din aceşti tineri vor prelua iniţiativa.

Crezi că Zverev ar putea fi cel care să domine turul după era Federer şi Nadal? Crezi că ar putea câştiga tot atâtea turnee de Mare Şlem?

Cred că îi va fi dificil oricui să aibă la fel de mult succes ca şi legendele Federer şi Nadal. Zverev este cu siguranţă unul dintre candidaţii care pot domina în anii următori, dar să câştigi 20 sau 17 titluri de acest gen este incredibil. Nu cred că se va mai întâmpla vreodată. Va veni un moment în care Zverev va câştiga primul său titlu, şi o vreme în care Kyrgios va juca mai bine, alături de Tsitsipas şi câţiva tineri ruşi. Khachanov este bun, Rublev este bun. Este doar o chestiune de timp până când aceştia vor câştiga şi ei.

Care este părerea ta despre Serena Williams? A avut un parcurs foarte bun la Wimbledon, dar nu a jucat tocmai grozav pe hard, de atunci. Crezi că are vreo şansă la US Open?

Aş numi-o printre favorite. Este probabil Marele Şlem care îi place cel mai mult. Publicul din New York o va susţine cu pasiune şi este probabil unul dintre cele mai mari. A arătat ca o campioană la Wimbledon înainte de a pierde în finală cu Kerber, iar la US Open mă aştept să ajungă departe.

Este ediţia aniversară, a 50-a, a US Open în era profesionistă. Ai câştigat turneul în trecut, dar care este cea mai frumoasă amintire de la US Open a ta?

Există multe momente de care îmi aduc aminte. Atacurile teroriste din 11 septembrie au avut loc la doar două zile după ce am văzut finala dintre Sampras şi Agassi, aşa că acea ediţie este una specială pentru mine. Iubesc meciurile din nocturnă de la US Open. Sunt spectaculoase şi jucătorii de multe ori se ridică la cel mai bun nivel, iar spectatorii iubesc atmosfera şi ar putea sta acolo până la 2 dimineaţa, în lumini. Apoi trebuie menţionat Bjorn Borg, care nu a reuşit să câştige turneul, dar şi ce face John McEnroe pe teren şi la microfon. Apoi este Federer, pe care îl numesc primarul neoficial al US Open, deoarece susţinerea publicului pentru el este fenomenală. Nadal nu este mult în urmă, iar când joacă cei doi este extraordinar. Este ceva special când se joacă noaptea la New York.

Crezi că le lipseşte jucătorilor tineri puţină concentrare pentru a reuşi să devină campioni de Mare Şlem? Este adevărat, sau se pune prea mare presiune pe ei?

Într-un fel, este adevărat. Există mulţi jucători tineri talentaţi, iar dintr-un motiv sau altul, ei nu s-au afirmat în turneele majore încă, deşi au făcut-o în Masters Series. Astfel, sigur există ceva legat de mentalitatea lor, de concentrare, care este mai dificil de menţinut de parcursul a două săptămâni şi în meciuri de trei din cinci seturi, comparativ cu turneele de o săptămână şi două din trei. Este destul de evident. Ei sunt talentaţi, au valoare şi sunt suficient de buni, însă ceva îi împiedică să ajungă departe la turneele mari. Nu ştiu exact ce, dar există ceva.

Te gândeşti să te întorci la a antrena? Să conduci şi să ajuţi pe cineva să ajungă la următorul nivel? Sau perioada ta de antrenorat s-a încheiat acum?

Sunt destul de fericit în acest moment, lucrând cu Eurosport şi conducând tenisul german. Într-un fel, încă sunt un antrenor, dar am grijă de mai mult de un jucător şi nu zilnic sau săptămânal. Nu pot spune că nu mă voi mai întoarce ca antrenor în circuit, dar momentan nu o voi face.