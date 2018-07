Interviu cu antrenorul momentului în Liga I, Marius Măldărăşanu. „N-am ajuns la Rapid pentru că am fost păcălit“

Astra a încântat sâmbătă seara la primul meci în Liga I. Victoria cu 1-0 în faţa FCSB-ului şi jocul etalat de giugiuveni au adus în prim-plan un antrenor debutant în Liga I, Marius Măldărăşanu, fostul jucător al Rapidului din perioada UEFAntastică. În vârstă de 43 de ani, Măldă a fost apreciat inclusiv de rivali, prin vocea lui Mihai Stoica, în vreme ce patronul Ioan Niculae a declarat că „ne-am găsit antrenor”. Până la meciul de aseară, Măldărăşanu a mai pregătit doar echipa a doua a Astrei şi a fost aproape de a prelua Rapidul, dar a fost înşelat la contract.

„Adevărul”: Marius, ai fost felicitat de la toată lumea. Cum te simţi la o zi după meci?

Marius Măldărăşanu: A fost un debut cum nu se poate mai bun, vă daţi seama, şi sper ca această victorie să fie începutul unei cariere frumoase. Ca jucător, am debutat cu o înfrângere la Cluj cu 2-1, îmi amintesc perfect, acum am pornit la drum cu o victorie şi asta mă bucură. Trebuie să rămânem totuşi echilibraţi, e doar un prim joc, să o luăm pas cu pas şi să nu ne îmbătăm cu apă rece.

Ai ajuns la Astra după ce mai mulţi antrenori au refuzat postul. Te-ai simţit ca o soluţie de avarie?

Era normal să fie discuţii cu mai multă lume, aşa e la orice echipă fără antrenor. Sincer, nu mă aşteptam să fiu eu cel ales, îmi făceam planuri de vacanţă când m-a sunat Dani Coman, am crezut că glumeşte. Era într-o zi de miercuri şi luni echipa pleca în pregătire. Vă daţi seama, am fost puţin stresat, în mintea mea era să plec de la Astra II şi să merg la o echipă de Liga a doua, pentru că aveam oferte, în niciun caz nu speram să vin la Astra. Am sperat doar o dată, după ce a plecat Edward Iordănescu şi am condus un antrenament, dar conducerea l-a preferat atunci pe domnul Mulţescu.

Jucătorii cum te-au primit?

Cu puţină îngrijorare la început, venea antrenorul de la echipa a doua, poate să întrebau dacă sunt probleme cu banii... Am avut multe disucţii cu ei şi mă bucur că împreună am avut parte de acest prim meci reuşit.



Ai fost aproape de a ajunge antrenor la Rapid, când a pornit actualul proiect al giuleştenilor. Ce s-a întâmplat?

Eu mă înţelesesem cu cei de la Rapid, bătusem palma şi totul era rezolvat. În momentul în care am primit contractul, erau trei modificări şi toate în defavoarea ma. Efectiv m-am simţit păcălit. Vreau să subliniez că Daniel Niculae nu a ştiut de aceste probleme, el m-a sunat imediat, mi-a garantat că se va rezolva, dar eu deja luasem decizia să nu mă duc la Rapid pentru că, v-am spus, m-am simţit păcălit.

Acum bănuiesc că nu mai regreţi...

Eu sincer cred că toate în viaţa asta se întâmplă cu un scop. Universul îmi pregătise altceva. Aşa a fost să fie.

Presupun că eşti antrenorul cu cel mai mic salaru din Liga I. Mă înşel?

Nu ştiu cât câştigă colegii mei, dar în momentul acesta al carierei banii chiar nu contează şi nici nu-mi place să discut acest subiect. E important să fii răsplătit pe măsura performanţelor, nimeni nu aruncă cu banii pe un antrenor aflat la început de carieră.



Dar după victoria cu FCSB-ul înţeleg că patronul a anunţat o primă.

Dânsul înainte de meci nu anunţase nimic, însă după partidă a declarat că va fi un bonus, nu foarte mare, dar este ok pentru că este un semn de apreciere.

Ai dat vreo amendă de când eşti la Astra?

Da, avem un regulament de ordine interioară şi cine greşeşte, plăteşte. Cu banii strânşi, ieşim la un restaurant toată echipa.

Ce model de antrenor ai?

Guardiola. Îmi place să am mingea, să am posesia şi îmi place să atac. Bineînţeles, asta depinde şi de adversar, de ziua meciului, de ce jucători ai la dispoziţie. Dintre foştii mei antrenori, n-aş vrea să nominalizez pe cineva, pentru că ceilalţi s-ar simţi nedreptăţiţi. De la toţi am luat câte ceva.

Marius Măldărăşanu

Născut la Ploieşti la 19 aprilie 1975

A evoluat la Petrolul (1996 – 1998), Rapid (1998-2003 şi 2004-2008), Beşiktaş (2003), FC Braşov (2008-2010).

A câştigat două campionate şi trei cupe cu Rapid

Are opt selecţii pentru echipa naţionala a României.

Ca antrenor a mai pregătit-o pe Astra II (2016-2018).

Are licenţa A de antrenor