Imperial WET Miercurea Ciuc - Autobergamo Deva, cel mai aşteptat meci al finalului de sezon în Liga I la futsal

Diferenţa dintre cele două mari rivale e de două puncte în favoarea echipei din Deva, care are nevoie de o remiză la Miercurea Ciuc pentru a încheia sezonul regular pe primul loc. Cele două formaţii s-au confruntat în acest sezon de două ori, o dată în campionat şi o dată în sferturile de finală ale Cupei României.

În tur, la Deva, Autobergamo s-a impus cu scorul de 5-3 (2-2) la capătul unui meci deosebit de spectaculos. Cea de-a doua confruntare, din Cupa România, disputată tot la Deva, a depăşit orice aşteptări. Autobergamo şi Imperial WET au oferit un meci nebun, cu prelungiri şi lovituri de departajare, gazdele de la Deva fiind cele care au obţinut biletele pentru Final Four-ul Cupei României!

„Va fi record de spectatori”

Astfel, după două înfrângeri, Imperial WET e hotărâtă să-şi treacă în cont primul succes stagional în faţa fostei campioane a României. „De data asta trebuie să câştigăm. Trebuie, pentru că vrem să încheiem sezonul pe primul loc, caz în care şansele echipei de a cuceri titlul cresc. În plus faţă de ultima partidă cu Autobergamo, cea din Cupa României, îi avem pe ucrainenii Dennis Ovsianikov şi Dmitri Bondar, doi jucători cu experienţă, utili, extrem de serioşi. Am încredere în echipă aşa cum nu am mai avut până acum. Băieţii trebuie doar să joace. Publicul va fi alături de ei aşa cum s-a întâmplat mereu. Aşteptăm la această partidă un număr mare de spectatori, poate chiar să depăşim recordul stabilit acum doi ani la un meci din Cupa României cu FK Odorheiu Secuiesc. Eram în Liga a 2-a atunci”, a declarat Walter Gorbe, finanţatorul echipei Imperial WET Miercurea Ciuc.

Preţul unui bilet pentru derby-ul de mâine a rămas neschimbat. „Biletul costă 10 lei. Aşa a fost mereu şi niciodată nu am avut sub 400 de bilete vândute. E un spectacol, iar oamenii ştiu că trebuie să plătească, aşa sunt educaţi şi, să ştiţi, nu îi dau banii afară din casă”, a adăugat Walter Gorbe.

O echipă cu multe nume mari

Imperial WET e echipa care a investit cel mai mult în acest sezon. Pe lângă fraţii Cristian şi Florin Matei, doi dintre cei mai valoroşi jucători din istoria futsalului românesc, la Ciuc au mai venit László Szőcs, ultima oară la Odorheiu Secuiesc, poate cel mai tehnic jucător român în acest moment, ucrainenii amintiţi ceva mai devreme, Dennis Ovsianikov şi Dmitri Bondar, sosiţi de la Informatica Timişoara, sârbul Stefan Rakić, portarul spaniol Victor Lopez Gonzales, argentinianul Lucas Francini. Oameni de bază la Miercurea Ciuc au rămas în continuare cei sosiţi sezonul trecut, Alvaro De Luis, Mario Duque, dar şi localnicii Gică Dospinescu sau căpitanul Tankó Levente. Antrenorul echipei Imperial WET este, din vară, fostul mare internaţional Cosmin Gherman.

Recunoscută pentru omogenitatea lotului

Echipa Autobergamo Deva are şi ea un nume mare pe bancă. Fost portar al echipei naţionale la începuturile futsalului în România şi fost selecţioner al primei noastre reprezentative, Nelu Stancea a preluat echipa din Deva în această iarnă, după despărţirea de Futsal Poli Iaşi.

Autobergamo Deva vrea să rămână lider şi după deplasarea de la Miercurea Ciuc. Trupa lui Nelu Stancea are în primul rând avantajul moral al celor două victorii din acest sezon. Autobergamo este recunoscută, de asemenea, pentru omogenitatea lotului, dar şi pentru experienţa şi valoarea celor mai mulţi jucători. Fostul portar Nelu Stancea are pentru postul de goalkeeper doi dintre cei mai buni oameni din Liga I pe acest post, veteranul Vlad Iancu şi Petrişor Toniţa, ultimul, aflat într-o formă deosebită, e titularul incontestabil al naţionalei României.

„Meciul nu e unul decisiv”

În câmp, Nelu Stancea are de unde alege! Tehnicianul poate conta pe internaţionalul Paulo Ferreira, primul jucător naturalizat din istoria futsalului românesc, pe internaţionalii moldoveni Sergiu Tacot şi Cristian Obadă, ultimul e şi căpitanul echipei din Deva, brazilianul Andre Sasse, aflat într-o formă extraordinară, internaţionalul român Adrian Pânzaru, dar şi pe Noe Pardo, Varela, Toni (venit de la Futsal Poli Iaşi) sau Attila Biro (de la FK Odorheiu Secuiesc).

Venit în această iarnă la Deva, portughezul André Gomes s-a accidentat grav, la tendonul lui Ahile, în timpul partidei cu Imperial WET din Cupa României şi va fi operat în aceste zile la Târgu Mureş.

„Pentru noi nu e niciun fel de presiune. E o partidă de campionat. Câştigăm, mergem înainte. Pierdem, mergem înainte. Meciul de la Miercurea Ciuc nu e unul decisiv. Din păcate, André Gomes e accidentat... Apoi în aceste zile Varela şi Paulo Ferreira au acuzat şi ei probleme de sănătate”, a declarat Doru Popa, preşedintele echipei Autobergamo Deva.

„Meci de Liga Campionilor”

Robert Lupu, selecţionerul primei noastre reprezentative, e convins că derby-ul de la Miercurea Ciuc se va ridica la nivelul aşteptărilor. „E cel mai important meci al sezonului, jocul cu cel mai mare impact, e cel care decide, cred, campioana din acest sezon. Sunt convins că echipa care va încheia sezonul regular pe primul loc va lua titlul. Ştiu, în ediţiile trecute s-a luat titlul şi plecând în play-off de pe locul patru, dar anul acesta e altceva. Niciodată nu am avut două echipe atât de puternice, cu oameni care investesc în continuitate. Ce se întâmplă la Deva şi la Miercurea Ciuc e ceva senzaţional. Nu cred că, exceptând campionatelor tari, există competiţii în Europa care să aibă două echipe de calibrul celor două de la noi, Autobergamo Deva şi Imperial WET Miercurea Ciuc. Cred că va fi şi un duel între cei doi conducători, Walter Gorbe, de la Imperial WET, şi Doru Popa, de la Autobergamo, un duel al ambiţiilor. Sunt doi oameni care pun mult suflet. Sper ca niciuna dintre echipe să nu se joace <<5 contra 4>>. Ar fi păcat. Am discutat despre acest aspect şi la UEFA. Acest sistem ucide spectacolul. Ca o concluzie, pot spune că în acest duel, un duel de Liga Campionilor, nu există favorită”, a declarat selecţionerul Robert Lupu.



Derby-ul Imperial WET Miercurea Ciuc - Autobergamo Deva va fi transmis LIVE pe pagina de facebook Futsal România şi pe canalul de Youtube/Futsal Romania.

Meciuri tari la Buzău şi la Călăraşi

Etapa a 17-a va continua duminică, 10 martie, cu alte două partide. SCM Gloria Buzău primeşte vizita vicecampioanei CS United Galaţi, într-o partidă care se anunţă mai echilibrată decât o arată clasamentul.

CFF Clujana Cluj, echipa care etapa trecută a contabilizat primele puncte în acest sezon, primeşte vizita campioanei Informatica Timişoara. Bănăţenii, care din pricini financiare au rămas fără vedete în iarnă, vin la Cluj cu formaţia care joi a cucerit Cupa României rezervată juniorilor sub 19 ani!

Luni, la Călăraşi, Futsal Club Dunărea va primi vizita echipei FK Odorheiu Secuiesc, într-un alt derby al acestei runde. Echipa din Călăraşi, revelaţia actualului sezon al Ligii I, vine după o înfrângere, 1-4 la Deva, prima în 2019. Locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off, FK odorheiu Secuiesc încearcă în cele două etape care au mai rămas din sezonul regular să-şi îmbunătăţească poziţia în clasament. În ultima rundă, trupa lui Jakab Zoltan a învins pe teren propriu, la Odorheiu Secuiesc, nou-promovata SCM Gloria Buzău, 5-3, la capătul unui meci foarte echilibrat.

Epilogul etapei a 17-a e programat marţi, la Iaşi, acolo unde se vor întâlni, într-un adevărat derby al Moldovei, Futsal Poli şi Bukovina Vicov.

Etapa a 17-a:

Sâmbătă, 9 martie

Imperial WET Miercurea Ciuc – Autobergamo Deva (ora 17:30)

Duminică, 10 martie

SCM Gloria Buzău – CS United Galaţi (ora 13:00)

CFF Clujana Cluj – Informatica Timişoara (ora 15:00)

Luni, 11 martie

Futsal Club Dunărea Călăraşi – Futsal Klub Odorheiu Secuiesc (ora 18:00)

Marţi, 12 martie

Futsal Poli Iaşi – Bukovina Vicov (ora 17:30)

Clasament: 1. Deva 39p; 2. Imperial 37p; 3. United 37p; 4. Dunărea 30p; 5. Informatica 27p; 6. Odorheiu Secuiesc 27p; 7. Poli 13p; 8. Gloria 13p; 9. Bukovina 3p; 10. Clujana 3p

