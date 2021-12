Imagini teribile: Aguero a izbucnit în plâns în faţa jurnaliştilor VIDEO

Sergio Aguero s-a transferat cu mari speranţe, la Barcelona, dar a apucat să joace doar 165 de minute în tricoul blau-grana. Pentru că, diagnosticat cu probleme cardiace, a fost nevoit să-şi încheie cariera, la 33 de ani.

Decizia a anunţat-o, astăzi, în mod oficial, în condiţiile în care, oricum, nu mai fusese trimis pe teren de la finalul lunii octombrie. Venit în faţa jurnaliştilor, într-o conferinţă la care au participat jucătorii şi stafful Barcelonei, dar şi fostul antrenor al lui Aguero de la Manchester City, Josep Guardiola, vârful argentinian şi-a găsit cu greu cuvintele. Şi, la începutul discursului său, a fost copleşit de emoţii, plângând spre tristeţea celor aflaţi în faţa sa.

Ce a spus Sergio Aguero?

*Am făcut această conferinţă pentru a vă anunţa că am decis să mă retrag din fotbal. Sunt momente foarte grele pentru mine, dar sunt împăcat cu decizia luată. Sănătatea mea e pe primul loc, având în vedere ce am păţit. Bine că am păţit acum, la 33 de ani, şi nu mai devreme.

*Am fost pe mâna medicilor şi mi-au spus că cel mai bun lucru ar fi să nu mai joc. Am luat decizia acum 10 zile . Am făcut tot posibilul să văd dacă există vreo speranţă, dar nu prea sunt. Sunt foarte mândru de cariera mea. Am visat mereu să joc fotbal, de la 5 ani. Datorita lui Independiente (n.r. - Primul său club din Argentina) am ajuns în Europa, le mulţumesc celor de la Atletico (n.r. - Atletico Madrid), au pariat pe mine la 18 ani, celor de la City, care ştiu ce simt pentru ei, am lăsat ce e mai bun acolo.

*Le mulţumesc şi celor de la Barcelona. Ce am trăit în Barcelona, n-am trăit în altă parte. M-a surprins dragostea oamenilor. Mi-ar fi plăcut să ajut echipa mai mult. Acum voi sta liniştit o perioadă, nu voi face nimic.

101 selecţii a adunat Sergio Aguero în naţionala Argentinei pentru care a marcat 41 de goluri, începând din 2006.

VEZI CUM A PLÂNS AGUERO LA ÎNCEPUTUL CONFERINŢEI

CIFRELE UNEI CARIERE STELARE LA NIVEL DE CLUB





*Independiente (Argentina) - 38 de meciuri, 18 goluri *Atletico Madrid (Spania) - 230 de meciuri, 100 de goluri, 45 de pase de gol *Manchester City (Anglia) - 390 de meciuri, 260 de goluri, 73 de pase de gol *Barcelona (Spania) - 5 meciuri, 1 gol