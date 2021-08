Imagini impresionante la Jocurile Paralimpice de la Tokyo: „Un prieten mi-a spus că nu voi putea să joc vreodată”

„Scopul meu este să mă întorc acasă în ţara mea cu o medalie. Fiecare jucător de aici are scopul unei medalii”, a spus Ibrahim potrivit unei postări distribuite de pagina oficială de twitter Tokyo 2020.

Bărbatul a rămas fără ambele mâini atunci când avea doar 10 ani, în urma unui accident feroviar. Nu este prima ediţie a Jocurilor Paralimpice la care participă, el putând fi văzut şi la Rio de Janeiro în 2016.

"Am tot încercat alte variante, dar niciuna nu funcţiona aşa de bine cum mi-aş fi dorit. Într-un târziu, m-am hotărât să ţin paleta în gură" - Ibrahim Elhusseiny Hamadtou.

"M-am îndrăgostit de tenisul de masă în 1983, atunci când mi-am pierdut ambele mâini. Eram de faţă la un meci care se juca între doi dintre prietenii mei. În momentul în care o ceartă s-a pornit de la un punct, eu am fost în favoarea unuia, iar răspunsul celuilalt a fost unul ferm: nu te băga, oricum nu vei putea să joci vreodată. A fost momentul care m-a ambiţionat teribil şi care m-a determinat să mă apuc să joc", a mai precizat egipteanul.

