Imagini emoţionante. Echipa naţională de baschet a Ucrainei, aplaudată în picioare de toţi spectatorii VIDEO

Într-un meci desfăşurat din cadrul preliminariilor pentru Cupa Mondială de baschet masculin din 2023, totţi spectatorii prezenţi la meci şi-au arătat susţinerea pentru poporul ucrainean.

Atât fanii, cât şi jucătorii spanioli i-au aplaudat în picioare pe sportivii din Ucraina.

Partida s-a încheiat cu victoria Spaniei, scor 88-74.

Humanity 🙏



The National Team of Ukraine 🇺🇦 receives a standing ovation in Spain 🇪🇸 after their @FIBAWC Qualifiers game 👏 pic.twitter.com/oWgJwzmhdO