Iga Swiatek, prima declaraţie după ce a spulberat-o pe Simona Halep. Ce a surprins-o pe jucătoarea din Polonia

La interviul acordat la scurt timp după victoria cu Halep, scor 6-1, 6-2, pentru Eurosport, jucătoarea din Polonia a spus că a fost şi ea surprinsă de cât de bine a putut să joace împotriva principalei favorite la câştigarea trofeului.

”Nici nu am cuvinte. Am simţit că am jucat perfect astăzi. Am fost foarte concentrată pe acest meci, încât şi eu sunt surprinsă că am câştigat azi. Evident că m-am gândit şi la ce s-a întâmplat anul trecut. Acela a fost primul meu meci pe o arenă mare şi am fost stresată, dar am progresat mult de atunci. M-a ajutat experienţa de anul trecut, dar între timp am jucat şi alte meciuri importante. Acum simt că pot gestiona mult mai bine presiunea. M-am simţit foarte bine şi sunt foarte fericită. Turneul Roland Garros este competiţia mea favorită, încă de pe vremea când eram doar o junioară”, a declarat sportiva de 19 ani.

Înaintea meciului de astăzi, Simona Halep şi Iga Swiatek se mai întâlniseră o singură dată în circuitul WTA, anul trecut, tot în optimile de finală de la Roland Garros. Atunci, românca i-a predat o lecţie de tenis mult mai tinerei sale adversare, pe care a învins-o fără emoţii, scor 6-1, 6-0.

