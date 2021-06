Iarăşi ne păcălim singuri: De ce lăudătorii naţionalei sunt rupţi de realitate

România a ajuns la un punct atât de jos, din punct de vedere fotbalistic, încât componenţii lotului ies cu pieptul în faţă la interviuri, după meciuri pierdute.

Şi atenţie: vorbim despre un meci care a lungit o serie catastrofală pentru România, ajunsă la patru eşecuri la rând. Din care ultimul, cel de duminică seară de la Middlesbrough, a întrerupt o invincibilitate de 51 de ani, în faţa Angliei. Şi un ultim amănunt: deşi a fost ultimul lor amical înainte de Campionatul European (11 iunie - 11 iulie), englezii au trimis pe teren jucători care nu figurează în lotul lor pentru turneul final! Vorbim despre Godfrey şi Ward-Prowse, care au prins primul „11“, şi Lingard şi Watkins, care au intrat pe parcurs.

În ciuda eşecului, declaraţiile venite din tabăra tricoloră au fost pline de entuziasm, după partida de pe „Riverside“.

*Mirel Rădoi (selecţioner România): Chiar dacă am pierdut după 51 de ani contra Angliei, cred că, până la urmă, echipa Angliei nu e o echipă oarecare. Cred că rezultatul de pe tabelă nu e cel corect. Când ai atâtea ocazii, câte am avut noi, trebuie să înscrii un gol, dacă nu două. Mă bucur pentru acest joc, pentru că avem pe ce construi pentru toamnă.

*Vlad Chiricheş (căpitan România): Ne-am ridicat la un nivel foarte bun şi am arătat că putem face faţă Angliei. Sunt patru înfrângeri la rând, dar cred eu că, în seara asta, am demonstrat că avem atitudine. Am jucat, am fost agresivi, am pasat, am avut posesie. Sunt mândru de băieţi. Cred că e un moment bun din care să plecăm. dacă o să continuăm aşa, cred că putem să revenim în lupta pentru calificare la Mondial. Ar trebui să fim optimişti şi să dăm mai multă încredere acestui stil de joc al nostru.

„Săracii, nu pot mai mult“

În ultimii ani, a devenit „specialitatea casei“ să ne păcălim singuri, după câte un rezultat pozitiv, într-o partidă amicală, fără miză. Sau să transformăm un parcurs bun al naţionalei de tineret într-un succes gigantic, ignorând faptul că trecerea de la U21 la prima reprezentativă se face în nişte etape pe care noi nu suntem în stare să le parcurgem. Din mai multe motive! Începând cu cel legat de campionatul nostru intern, tot mai slab de la un sezon la altul.

Vestea bună e că, dacă oamenii din interiorul lotului vorbesc de parcă ar fi rupţi de realitate, cei de afară au început să vadă exact cum stau lucrurile. Dovadă şi declaraţiile date de oamenii care au jucat la nivel înalt şi care au produs rezultate cu adevărat remarcabile la echipa naţională.

„Rădoi vrea să construiască ceva, dar trebuie să ai şi jucătorii care să joace acest sistem ofensiv. Şi nu sunt jucători. Ei, săracii, se zbat, vor, dar nu pot mai mult. Asta e problema mare“, a explicat Marcel Răducanu (foto), la Digi Sport. Acesta a fost completat de Dănuţ Lupu, care, de asemenea, a subliniat că principala problemă ţine de ce fac jucătorii trimişi în teren.

„Cu toate că toată lumea va fi iar împotriva mea, eu merg pe mâna lui Mirel (n.r. - Rădoi). Poate face nişte greşeli, dar credeţi că dacă ar veni, de exemplu, Piţurcă ar face altceva? Problema cea mare la noi e atitudinea jucătorilor, nu antrenorul. Când veneai la echipa naţională era o onoare. Cu toate că eu am puţine meciuri la echipa naţională. Pentru mine era o onoare, când eram chemat şi îmi dădeam sufletul. Ei spun acest lucru, dar atitudinea lor prin joc... Fotbalul nu se joacă din gură, se joacă 90 de minute, pe teren. La declaraţii ne pricepem toţi“, a spus Lupu.

Iar Răzvan Raţ (foto), fost coleg la echipa naţională cu actualul selecţioner, a remarcat şi el că ne lipseşte calitatea fotbalistică. „Contra Angliei, am arătat mai bine decât cu Georgia. E foarte important însă ce se va întâmpla în meciurile oficiale. Noi am scăzut în valoare, trebuie să înţelegem foarte bine că nu mai avem calitate, nu mai avem jucători care să evolueze la echipe bune din Europa. Liga I nu mai e cea care era acum câţiva ani“, a explicat fostul fundaş stânga al primei reprezentative.

Ultimul cuvânt l-a avut Victor Piţurcă, selecţionerul care a calificat naţionala la Euro 2008 şi care a început campania pentru Euro 2016, încheiată cu succes, cu Anghel Iordănescu pe bancă. „Echipa naţională a căzut foarte mult. Cred că au fost tineri care au făcut o figură fumoasă la Euro U21 (n.r. - din 2019, când România a atins semifinalele) şi mă aşteptam ca ei să aducă naţionala acolo unde a fost, să reuşească anumite calificări. Dar iată că nu reuşim. Dacă vom merge tot aşa, nu ştiu în ce urnă valorică vom fi şi ce vom face în meciurile următoare“, a spus Piţurcă, la Look Sport.

7 înfrângeri în 13 meciuri a adunat echipa naţională cu Mirel Rădoi pe bancă. În rest, au fost patru victorii (dintre care una la masa verde) şi două egaluri.

Ce urmează: trei meciuri, în septembrie

Necalificată pentru Campionatul European, România va reveni pe teren, în luna septembrie, în preliminariile Mondialului din 2022. Atunci, în decurs de şapte zile, vom juca trei meciuri: cu Islanda în deplasare (2 septembrie), cu Liechtenstein acasă (5 septembrie) şi cu Macedonia de Nord în deplasare (8 septembrie).